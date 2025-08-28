No fue Edson Álvarez: el jugador latino que cobra un salario altísimo y decepcionó a Fenerbahçe

Edson Álvarez fue uno de los jugadores mexicanos que cambiaron de club en Europa durante este mercado de fichajes. Con su llegada a Fenerbahçe, el mediocampista ya ocupa un lugar importante en un ranking de los mejores de la liga y ha generado mucha expectativa de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, uno de sus compañeros latinos se ha convertido en la gran decepción del equipo: Jhon Durán.

El delantero colombiano fue suplente en la derrota por 1-0 ante Benfica que le costó la clasificación a la fase de liga de la UEFA Champions League, pero ingresó en el minuto 65 con la misión de dar vuelta el marcador. Según SofaScore, Jáder Durán fue de los peores jugadores dentro del terreno de juego, con una valoración promedio de 6.1 sobre 10. Cabe destacar que Edson Álvarez debutará en el Fenerbahçe en liga y ya hay fecha .

Jhon Durán es decepción en Fenerbahçe

Como si fuese poco, el latino Durán salió reemplazado en el minuto 90 tras sufrir una lesión muscular. Su entrenador, José Mourinho, no está muy conforme con el colombiano y reveló en conferencia de prensa que está en malas condiciones físicas: “Jhon no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos. Talisca es un jugador con una personalidad diferente, juega mejor”.

El inmenso salario de Jhon Durán en Fenerbahçe

Las críticas hacia Durán crecen aún más al conocer su inmenso salario en Turquía. Tras su arribo a Fenerbahçe en esta temporada (a préstamo), el atacante de la selección colombiana pasó a ganar unos 10 millones de euros anuales, uno de los salarios más altos del equipo. Sin embargo, este monto es muy inferior a su sueldo anterior: 20 millones de euros cuando aún jugaba para el Al Nassr de Arabia Saudita.

¿Cuál es el valor de mercado de Jhon Durán en Fenerbahçe?

El valor de mercado de Jhon Durán en su situación actual con Fenerbahçe en calidad de préstamo, según las fuentes más recientes, es de 35 millones de euros. Sin embargo, es importante señalar que este no ha sido su máximo histórico. Según Transfermarkt, su valor más alto fue de 40 millones de euros cuando todavía militaba en el Aston Villa, alrededor de diciembre de 2024.