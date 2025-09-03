Efraín Juárez dijo algo que emocionó a todos los aficionados de Pumas: el mercado de fichajes aún no termina

Pumas quiere a toda costa fichar un nuevo refuerzo para el Apertura 2025 y podría tenerlo, ya que el mercado de traspasos aún no termina en la Liga BBVA MX, pues cierra hasta el 12 de septiembre, hecho que emocionó a todos los aficionados. Además, el conjunto dirigido por Efraín Juárez tiene vacante una plaza de extranjero tras la salida de Piero Quispe, quien fue anunciado como refuerzo bomba en Australia .

El entrenador mexicano reveló en conferencia de prensa al finalizar el partido en el que su equipo le ganó por la mínima a Atlas con gol de Aaron Ramsey que están a la espera de un refuerzo más. “A ver qué nos trae Santa Claus en septiembre, falta aún para diciembre, pero a ver qué nos trae en septiembre”, dijo metafóricamente.

Pumas MX Efraín Juárez dejó entrever en sus declaraciones que están en la búsqueda de un refuerzo más tras la salida de Piero Quispe

“Hay opciones muy buenas, pero vamos a escoger otra vez por lo que nos pueda aportar tanto dentro como fuera [de la cancha] y dependiendo de eso vamos a tratar de tener la mejor solución, de cara al grupo y al club”, destacó Juárez con respecto a la posible nueva contratación del conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Los fichajes de Pumas para el Apertura 2025, hasta el momento

Pumas se ha reforzado para este Apertura 2025 con jugadores de renombre y con gran recorrido en el futbol internacional, además de un par de mexicanos que buscan darle un giro a su carrera y consagrarse en el equipo de la UNAM.

Santa Claus le traerá algo a Pumas en septiembre, dice Efraín Juárez. pic.twitter.com/0tAwmyfSj9 — JalbeRebel (@JalbeRebel12) September 1, 2025

Los fichajes estrella que llegaron al conjunto universitario fueron Keylor Navas y Aaron Ramsey, quienes tuvieron una destacada carrera en grandes clubes de Europa. Además de ellos, también presentaron a los sudamericanos Pedro Vite y Álvaro Ángulo, a fin de reforzar la parte media baja de Pumas.

La UNAM fue el foco de atención después de anunciar a José Juan Macías y Alan Medina como refuerzos. El primero de ellos se quedó sin equipo en el arranque del Clausura 2025 debido a lesiones, mientras que el segundo tuvo pocas oportunidades en Querétaro. Ambos delanteros ya debutaron, será cuestión del tiempo que determine y califique estos fichajes.