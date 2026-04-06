Efraín Juárez les recuerda: “nos daban por muertos”

Durante un extenso tramo del partido de la Jornada 13, entre las Chivas y los Pumas, estos últimos tenían una ventaja de dos goles y todo apuntaba a que saldrían de Guadalajara con tres puntos; sin embargo, el equipo local igualó el marcador y, al término del encuentro, el director técnico de los universitarios, Efraín Juárez, compartió conclusiones que reflejan satisfacción.

“Estoy feliz por ver a mi equipo que juega como quiero que juegue, porque los jugadores se matan dentro de la cancha, porque sigue el plan de partido, porque, tácticamente, todo lo que pensamos en la semana nos salió contra un equipo que es el mejor en números, líder en casa", dijo en conferencia.

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Juárez evitó hablar del penal cobrado a Chivas

El estratega felino recordó que, a pesar de que no pudieron sumar tres unidades en una cancha que históricamente se les complica, tuvieron oportunidades para sentenciar, y también hizo referencia al penalti con el que, finalmente, Armando 'Hormiga' González puso el empate definitivo.

"(Me siento) muy feliz y se los dije ahora, después es futbol, tuvimos el 3-0 de Rodri (López) y tuvimos el 3-1 con (Adalberto) Carrasquillay, al final, ahí con la decisión del árbitro, que siempre la respetamos; a veces te da y a veces te quita", señaló.

Apoyo incondicional a sus jugadores

El otrora lateral y ahora timonel de los auriazules cerró con un mensaje contundente, sin llegar a retar a nadie, en el que mostró orgullo por haber visto al cuadro que comanda comportarse sin complejos y a la altura de otros clubes que partían como favoritos en el enfrentamiento directo y que pueden presumir nóminas de mayor valor, armadas con presupuestos superiores.

"Me voy feliz y muy tranquilo, porque cuando veías el calendario al principio del torneo, y se te venía Toluca, Cruz Azul, América y Chivas en cinco semanas, mucha gente nos daba por muertos y seguimos ahí, somos el mismo equipo, ese equipo que empezaba contra Querétaro, que habíamos empezado en casa y mucha gente seguía con las dudas, somos ese equipo trabajador, humilde, metedor y (me voy) tranquilo en este aspecto", sentenció.

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