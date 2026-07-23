El INCREÍBLE salario que busca Pep Guardiola para ser el entrenador de Italia

Italia busca a su nuevo entrenador tras el despido de Gennaro Gattuso luego de no clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Federación Italiana de Futbol (FIGC, por sus siglas en italiano) reveló que Pep Guardiola pide un salario increíble para tomar las riendas de “Gli Azzurri”.

Paolo Maldini confirmó que la FIGC ha tenido negociaciones con algunos de los mejores estrategas del mundo y los entrenadores buscados fueron Pep Guardiola y Carlo Ancelotti. Sin embargo, el ex entrenador del Manchester City busca un salario de 20 millones de euros al año, según La Gazzetta dello Sport lo cual es el doble de lo que la federación puede ofrecer.

“Lo ideal sería nombrar al entrenador esta semana, pero aún más esperar a la persona que realmente queremos. Hay prisa, pero en el fondo no tanta. ¿Guardiola? No podemos dar noticias, habéis identificado a uno de los objetivos, pero también hemos hablado con Ancelotti”, dijo Maldini. “Nos parecía justo empezar por los mejores del mundo, pero hay que comprobar su disponibilidad general. Cuando Italia llama es difícil decir que no”.

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🚨🚨| JUST IN: Pep Guardiola is set to 𝐑𝐄𝐉𝐄𝐂𝐓 the head coach job offered by Italy national team. ❌🇮🇹



Guardiola wants €20M/year — double Italy's offer — and prefers to prioritise family time.



[@Gazzetta_it] pic.twitter.com/TJSD4QzNGZ — CentreGoals. (@centregoals) July 23, 2026

¿Por qué Pep Guardiola no quiere dirigir a Italia?

La decisión de Guardiola está fundamentada en que el español prefiere priorizar el tiempo familiar en este momento de su vida. El nacido en Santpedor no ha dejado de trabajar desde junio de 2013, cuando tomó las riendas del Bayern Munich, hasta que acabó su etapa con el Manchester City en este verano.

Durante su etapa con los Citizens Guardiola ganó seis títulos de Premier League, cinco Carabao Cups, tres FA Cups y una Champions League en 2023. Con eso, se convierte en uno de los estrategas más atractivos para poder revivir a la selección italiana.

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