Aunque constantemente se habla del recambio generacional, la WWE atraviesa una etapa particular en su historia reciente, marcada por el dominio de figuras consagradas mayores de 40 años. Los números reflejan una tendencia clara: la juventud no puede conquistar el campeonato máximo.

VISA DE CARCK |Diego Nájera llega al futbol de Austria | El mexicano que busca conquistar Europa

Desde mediados de la década pasada, la edad se ha convertido en un factor recurrente entre los campeones mundiales. El escenario quedó nuevamente en evidencia en el primer WWE Monday Night RAW de 2026, donde Bron Breakker cayó ante CM Punk, actual campeón.

La WWE lleva más de una década sin campeones menores de 30 años

Desde los años 2015 y 2016, cuando Seth Rollins y Roman Reigns alcanzaron el Campeonato de WWE antes de cumplir los 30, ningún luchador joven ha logrado repetir esa hazaña. A partir de 2021, la lista de campeones mundiales de la lucha libre está dominada por superestrellas de 35 años en adelante.

Roman Reigns (40), Seth Rollins (39), Bobby Lashley (49), Brock Lesnar (48), Big E (39), Gunther (38), CM Punk (47), John Cena (48) y Cody Rhodes (40) conforman el grupo de los monarcas más recientes. El caso de CM Punk resulta aún más llamativo, ya que con 47 años lidera la empresa.

Los campeones más jóvenes de la historia de la WWE

Este panorama contrasta fuertemente con el pasado de WWE. Desde 2004 hasta la actualidad, Randy Orton mantiene el récord como el campeón mundial más joven de todos los tiempos, al lograrlo con apenas 24 años.

Detrás de él aparecen nombres como Brock Lesnar (25), The Rock (26), The Undertaker (26), Bruno Sammartino (27), Big Show (27) y John Cena (27). Todos consagrados antes de los 30.

Actualmente, Bron Breakker tiene 28 años, pero su reciente derrota ante CM Punk en RAW dejó en claro que ni siquiera podrá ingresar al top 5 de los campeones más jóvenes en la historia de la empresa. El único monarca mundial menor de 30 años en la actualidad es Dominik Mysterio. El luchador tiene 28 y tiene en su haber el megacampeonato de la AAA, pero no un título máximo de WWE.