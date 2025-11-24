El mejor pitcher de las Grandes Ligas podría tener un nuevo destino en la MLB

Tarik Skubal, el as de los Detroit Tigers, se ha convertido en el foco de intensos rumores de traspaso. A pesar de su estatus como uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas, su futuro en Detroit no está claro. Con solo un año más de control contractual antes de su posible agencia libre tras la temporada 2026, su valor de mercado está en su punto más alto, lo que despierta interés de varios equipos.

La raíz del problema parece estar en las negociaciones para una extensión a largo plazo. Reportes recientes apuntan a una diferencia enorme entre lo que pide el campamento de Skubal y lo que Detroit está dispuesto a ofrecer. Se habla incluso de una brecha de más de 250 millones de dólares, un número que refleja la magnitud del estatus que el zurdo ha alcanzado en la liga.

Los primeros indicios vinieron cuando diversos medios estadounidenses revelaron que los Tigers estaban “abiertos a escuchar ofertas” por Skubal, algo que hasta hace poco parecía impensable tratándose de uno de los mejores abridores de la MLB. Estas versiones coinciden en que Detroit no está buscando activamente un intercambio, pero tampoco cierra la puerta a conversaciones si un equipo rival está dispuesto a pagar un precio altísimo por su as.

Skubal, por su parte, ha sido sincero con la prensa: quiere quedarse. “Amo Detroit y quiero ser parte de esto por mucho tiempo”, declaró recientemente. También admitió que los rumores no dependen de él y que su responsabilidad es seguir lanzando al nivel que se espera de un as.

