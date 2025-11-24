deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

El mejor pitcher de las Grandes Ligas podría tener un nuevo destino en la MLB

Los Tigers de Detroit podrían cambiar a su lanzador estrella después de ganar su segundo Cy Young de manera consecutiva en la Liga Americana

TARIK SKUBAL
Iván Alfie
Home Run Azteca
Compartir

Tarik Skubal, el as de los Detroit Tigers, se ha convertido en el foco de intensos rumores de traspaso. A pesar de su estatus como uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas, su futuro en Detroit no está claro. Con solo un año más de control contractual antes de su posible agencia libre tras la temporada 2026, su valor de mercado está en su punto más alto, lo que despierta interés de varios equipos.

La raíz del problema parece estar en las negociaciones para una extensión a largo plazo. Reportes recientes apuntan a una diferencia enorme entre lo que pide el campamento de Skubal y lo que Detroit está dispuesto a ofrecer. Se habla incluso de una brecha de más de 250 millones de dólares, un número que refleja la magnitud del estatus que el zurdo ha alcanzado en la liga.

Te podría interesar: El Manchester United estaría dispuesto a pagar 100 Millones de dólares por una promesa de la Premier League

Los primeros indicios vinieron cuando diversos medios estadounidenses revelaron que los Tigers estaban “abiertos a escuchar ofertas” por Skubal, algo que hasta hace poco parecía impensable tratándose de uno de los mejores abridores de la MLB. Estas versiones coinciden en que Detroit no está buscando activamente un intercambio, pero tampoco cierra la puerta a conversaciones si un equipo rival está dispuesto a pagar un precio altísimo por su as.

Skubal, por su parte, ha sido sincero con la prensa: quiere quedarse. “Amo Detroit y quiero ser parte de esto por mucho tiempo”, declaró recientemente. También admitió que los rumores no dependen de él y que su responsabilidad es seguir lanzando al nivel que se espera de un as.

Te podría interesar: Rams impulsan a LA28 con un donativo histórico de $5 millones

MEJOR NI HABLAMOS: FC Juárez 2-1 Pachuca | Play-In Apertura 2025

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Iván Alfie

Autor / Redactor

Iván Alfie

Te Recomendamos

Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista: Salvador Escobar Nuevo presidente de Liga Arco Mexicana del Pacífico
DEPORTVXPRESS.jpg
Home Run Azteca
MVP Marmolejos, pitcher Contreras y el manager Lorenzo Bundy | Serie del Rey LMB 2025 DEPORTV
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Santiago Harp en la Serie del Rey 2025 | Visión escarlata tras el título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Don Alfredo Harp en la Serie del Rey 2025 | El legado detrás del título 18 de Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Horacio de la Vega habla sobre el futuro de la LMB | Serie del Rey 2025 y legado escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Carlos Sepúlveda: ‘Este título es para la afición’ | Entrevista en la Serie del Rey 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Allen Córdoba en la Serie del Rey 2025 | El héroe del bicampeonato con Diablos Rojos
Thumbnail
Home Run Azteca
Julián Ornelas y su mamá hablan tras el título 18 | Serie del Rey 2025 con alma escarlata
Thumbnail
Home Run Azteca
Entrevista a Haper Gamboa en la Serie del Rey 2025 | El capitán bicampeón habla claro
TOP5HRUNMINIS2 (3).jpg
Home Run Azteca
Alejandra Orozco lanza la primera bola y habla del beisbol mexicano | Serie del Rey 2025
×
×