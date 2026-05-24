El récord que Efraín Juárez persigue en la Final de la Liga MX

Efraín Juárez está muy cerca de tocar el cielo como DT de Pumas. El entrenador felino podría unirse a nombres como Ricardo “Tuca” Ferretti o Hugo Sánchez, quienes alcanzaron la gloria como jugadores de Pumas y repitieron la hazaña como entrenadores felinos.

“Hay que saber jugar estas instancias. Tuve la oportunidad como jugador de ganar y perder. Somos un equipo comprometido, el sacrificio de todos es espectacular, lo hacen muy bien y eso es lo que caracteriza a este equipo”, dijo Efraín tras el juego de ida de la gran final del futbol mexicano.

Te puede interesar: OFICIAL: Cruz Azul pierde la Final de Vuelta en penales y le arrebatan la corona

Por otro lado, el técnico auriazul se refirió al planteamiento en el primer partido de la serie frente a La Máquina Cementera.

“Nos vamos felices. Hay que cerrar en casa, con un estadio espectacular. Todo depende de nosotros. Ojalá tengamos ese espíritu y esa garra. No será fácil, nos enfrentamos a un equipo importante. Ojalá nosotros hagamos nuestro trabajo el domingo y seamos vencedores”, expresó el técnico de los auriazules.

Te puede interesar: Liga MX: La Inteligencia Artificial predice al CAMPEÓN del Clausura 2026 tras la Final de Ida

También, Joel Huiqui se animó a hablar sobre el arbitraje y las palabras que dejó Efraín Juárez en la conferencia de prensa.

“Tendrían que multarlo porque no puedes hablar de arbitraje. Mira, no hay que ensuciar la final. Ha sido una final maravillosa. Me parece que los dos equipos están en la final porque se lo merecen. Hicimos una gran campaña. Pumas hizo una gran campaña, sin problema. Cruz Azul, tercer lugar”, aseguró el entrenador de La Máquina.

Te puede interesar: México vence 2-0 a Ghana en partido previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc; Resumen, goles y mejores momentos

Finalmente, se centró en la final de vuelta y en buscar el mejor resultado para su club.

“Lo importante es analizar y enfocarnos en lo que hicimos. El futbol es así, la competencia es compleja, todos queremos ganar la final, que ha sido muy transparente y muy honesta. Creo que hoy el resultado es justo. Obviamente nos hubiera gustado ganarlo, tuvimos muchas opciones de gol, pero tienen un gran portero, esa es la realidad, y sacó todas las de gol”, sentenció.