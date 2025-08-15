El trueque que beneficiaría a América y Pumas, pero no se dan cuenta, dicen los aficionados

Los equipos de América y Pumas quieren darle salida a Víctor Dávila y Piero Quispe con el objetivo de reforzar sus posiciones para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX que es transmitida por TV Azteca Deportes que este fin de semana tendrá el partido más atractivo de la jornada 5 . Las Águilas buscan a un volante, mientras que la UNAM a un delantero, encrucijada que ya los aficionados resolvieron en redes sociales.

El periodista Fernando Esquivel reveló en su cuenta de X que ambos clubes quieren conseguirle equipos a sus jugadores al ya no entrar en planes. Fue en los comentarios que los aficionados optaron por una mejor idea: un trueque entre los conjuntos por los futbolistas, ya que son posiciones que están buscando y así se ahorrarían dinero, como Chivas en caso de que Javier “Chicharito” Hernández se marche del club.

En los comentarios de la red social se lee escritos como “Pumas no busquen más, Víctor Dávila y Rodrigo Aguirre están disponibles”, “Un cambio y los 2 salen ganando. El América necesita mucho un jugador como Quispe” y “Hasta un cambio no estaría mal. Quispe para recambio de Erick y Fidalgo”, son algunos de ellos.

La posible salida de Piero Quispe de Pumas

Piero Quispe sería el jugador sacrificado de Pumas para que el club pueda fichar a un delantero extranjero en caso de que la contratación de José Juan Macías no se dé. En el Clausura 2025 con Efraín Juárez el peruano solo disputó 705 minutos en 16 partidos. Por lo anterior, la UNAM quiere darle salida al no entrar en planes del entrenador mexicano.

La posible salida de Víctor Dávila del América y sus posibles destinos.

Víctor Dávila es uno de los jugadores que podrían salir del América en este Apertura 2025, pues desde semanas atrás los rumores apuntan que el club de Coapa le daría salida para liberar una plaza de extranjero.

El delantero sudamericano ha sido tomado en cuenta por André Jardine para el inicio del Torneo de la Liga BBVA MX e incluso disputó la Leagues Cup 2025. No obstante, es uno de los principales jugadores que se marcharían en caso de que a directiva llegue a un acuerdo por él.

Dávila ha llamado la atención de dos equipos de la Liga BBVA MX que están ávidos por ficharlo. Uno de ellos es Puebla que lanzó una oferta formal, pero no le llenó el ojo al América, por lo que decidió rechazarla. Asimismo, Querétaro se interesó en el chileno, aunque se desconoce sí hubo pláticas entre ambas directivas.