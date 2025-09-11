En México no lo valoraron y en Europa ya hasta va a ganar un premio por meter goles tan icónicos

Giorgos Giaokoumakis es el jugador que en México no lo valoraron y ahora en el viejo continente está a punto de ganar un premio por meter goles icónicos, tal como el que hizo en un partido de clasificación a la UEFA Europa League. El griego, después de fracasar en Cruz Azul, brilla en el PAOK, club en el que fue presentado con bombo y platillos mediante un video con tintes de novela mexicana .

El exdelantero de Cruz Azul, club al que le dejará bastantes millones por su préstamo a Europa , compite junto a otros 2 de sus compañeros de equipo por el premio al Mejor Gol del Mes de Agosto del PAOK. Los rivales del griego son Mady Camara y Kiril Despodov.

@giaokoum9_official Giorgos Giaokoumakis compite por el premio al Mejor Gol del Mes de Agosto del PAOK

Así fue el gol digno a un premio del jugador que no fue valorado en México

Giorgos Giaokoumakis marcó su primer gol en su regreso a Grecia el 28 de agosto ante HNK Rijeka, un duelo de suma importancia para su equipo, pues de ganar, obtenía su boleto a la Temporada 2025-2026 de la UEFA Europa League.

TE PUEDE INTERESAR:



Giaokoumakis ingresó al minuto 69 al terreno de juego e instantes después recibió un balón a la espalda y para quitarse al rival aplicó un sombrerito, para después sacar un riflazo contra la portería, que se terminó clavando tras impactar contra el travesaño.

El gol del griego fue el cuarto para el PAOK en el encuentro de vuelta, para culminar con un 5-1 en el marcador global, resultado que le dio al equipo y al delantero la oportunidad de participar en competencias europeas en esta nueva temporada que está próxima a arrancar.

¿Cómo va Giorgos Giaokoumakis en las votaciones por el premio al mejor gol?

Giorgos Giaokoumakis va arrasando la encuesta por ganarse el premio al Mejor Gol de Agosto del PAOK con casi 60 pro ciento de los votos. Su contendiente más cercano es su compañero Mady Camara con más del 35. Mientras que Kiril Despodov ocupa el tercer puesto con el mínimo de los votos.