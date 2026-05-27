ESPECTACULAR lista de convocados de la Selección de Países Bajos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Oficialmente la Selección de Países Bajos ha revelado su convocatoria de 26 futbolistas para afrontar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El estratega Ronald Koeman ha estructurado un plantel que mezcla una notable renovación generacional con la jerarquía de sus máximos referentes, todo con el firme objetivo de romper la histórica maldición y bordar, por fin, su primera estrella mundialista.

A la cabeza de "La Naranja Mecánica" se mantiene su imponente capitán, Virgil van Dijk. El defensor central del Liverpool inglés será el encargado de liderar la zaga y transmitir la experiencia necesaria a los nuevos talentos. Junto a él, la gran noticia para la afición neerlandesa es el regreso en plenitud de Frenkie de Jong. El talentoso mediocampista del Barcelona llega como el auténtico cerebro del equipo, asumiendo la responsabilidad de manejar los hilos y los tiempos de la medular en la fiesta mundialista.

Koeman ha sorprendido gratamente al incluir a figuras de excelente presente como Mats Wieffer y al desequilibrante extremo Crysencio Summerville. En el ataque, la experiencia la pondrá Memphis Depay, actual delantero del Corinthians. No obstante, la convocatoria no ha estado exenta de bajas sensibles por complicaciones físicas de última hora, quedando fuera el talento de Xavi Simons y la proyección de Jeremie Frimpong.

La lista completa de la Selección de Países Bajos

ARQUEROS:

Mark Fleken (Bayer Leverkusen)

Robin Roefs (Sunderland)

Bart Verbruggen (Brighton)

DEFENSORES:

Nathan Aké (Manchester City)

Denzel Dumfries (Inter de Milán)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Jorrel Hato (Chelsea)

Jan Paul van Hecke (Brighton)

Jurriën Timber (Arsenal)

Micky van de Ven (Tottenham Hotspur)

MEDIOCAMPISTAS:

Ryan Gravenberch (Liverpool)

Frenkie de Jong (Barcelona)

Justin Kluivert (Bournemouth)

Teun Koopmeiners (Juventus)

Tijjani Reijnders (Manchester City)

Marten de Roon (Atalanta)

Guus Til (PSV)

Quinten Timber (Olympique de Marsella)

Mats Wieffer (Brighton)

DELANTEROS:



Brian Brobbey (Sunderland)

Memphis Depay (Corinthians)

Cody Gakpo (Liverpool)

Noa Lang (Galatasaray)

Donyell Malen (Roma)

Crysencio Summerville (West Ham)

Wout Weghorst (Ajax)

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El calendario de los Países Bajos en la Fase de Grupos

Ubicada en el Grupo F, la escuadra de Países Bajos disputará íntegramente su primera etapa en territorio estadounidense. Tras un último ensayo previo frente a Argelia a principios de junio, los dirigidos por Koeman iniciarán su camino definitivo en los siguientes horarios y sedes: