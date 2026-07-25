Equipo de la Serie A de Italia PROHIBIRÁ a sus jugadores los remates de cabeza

El Como 1907, equipo de la Serie A italiana, comenzará a implementar un nuevo protocolo de entrenamiento en sus Fuerzas Básicas para reducir al máximos los riesgos de lesiones cerebrales, limitando de manera progresiva los remates de cabeza en prácticas y partidos.

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Como 1907 prohibirá los remates de cabeza en sus jugadores de Fuerzas Básicas

Como 1907 ha realizado modificaciones en sus sistemas de entrenamiento para jugadores menores de 10 años al limitar al máximo los remates de cabeza en entrenamientos y encuentros de forma gradual.

El conjunto italiano comenzará a implementar su nuevo sistema con balones ligeros y un número limitado de repeticiones por sesión, además de evitar ejercicios innecesarios antes y después de cada partido y vigilando que los esféricos no estén excesivamente inflados.

Esta medida no busca evitar los remates de cabeza en el futbol, sino proteger a los jugadores juveniles de conmociones, como el propio Raphael Varane, miembro del Consejo de Educación del equipo, señaló.

Como 1907 today confirms a new academy wide heading pathway designed to reduce avoidable head impacts, support player welfare and encourage better long term technical development.



The changes reflect a simple idea. Protect young players first, then teach the skill in a… pic.twitter.com/koo2P3fQJi — Como1907 (@Como_1907) July 24, 2026

"Conozco a muchos exjugadores que están sufriendo demencia. Tenemos una responsabilidad real de hacer algo para proteger a los jóvenes", dijo Varane quien sufrió dos conmociones antes de los 16 años por choque de cabezas.

La medida no perjudicará la formación de los jugadores en el aspecto del juego, defendió Varane, quien aseguró que al tiempo se pueden mejoran otras cuestiones del juego como capacidades técnicas, tácticas y de movilidad.

"No cabecear cuando son muy jóvenes no significa que no vayan a dominar esa parte del juego más adelante. El cerebro todavía se está desarrollando y debemos reducir los contactos innecesarios", sentenció el exjugador francés.

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