Futbolista profesional de 59 años anota gol y consigue récord HISTÓRICO

La edad es solo un número para Kazuyoshi Miura y a sus 59 años sigue jugando con el Fukushima United FC de la Tercera División de Japón en donde consiguió marcar un gol este sábado 25 de julio y rompió un récord histórico para el futbol mundial.

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King Kazu marca a sus 59 años en el futbol profesional

Kazuyoshi Miura es un futbolista incansable que desde 1986 ha continuado su carrera ininterrumpidamente y a sus 59 años sigue anotando goles con su equipo, rompiendo su propia marca del jugador más longevo en anotar profesionalmente.

Este sábado 25 de julio marcó el quinto gol de su equipo en la victoria por 7-0 de Fukushima United en la ronda 106 de la Copa del Emperador.

'King Kazu' continuará su carrera al menos por un año más ya que actualmente tiene contrato con el Yokohama FC hasta el 30 de junio del 2027, equipo que lo cedió a préstamo al Fukushima.

El delantero japonés debutó profesionalmente en el Santos de Pelé en 1986 y desarrolló los primeros años de su carrera en el futbol brasileño pasando por equipos como CRB, Piracicaba y Coritiba, antes de regresar a Japón para competir en la primera temporada de la J-League de 1993 con el Verdy Kawasaki.

Fue el primer asiático en la Serie A jugando con el Genova y también militó en Europa con el Dinamo Zagreb, para después regresar a su país con el Kyoto P Sanga.

Fue figura de la Selección de Japón ganando la Copa Asiática de 1992 y disputó un total de 91 partidos, convirtiendo 51 goles, pero se quedó fuera de la convocatoria del cuadro nipón para la Copa del Mundo de Francia 98.

Extendiendo su carrera más allá que cualquier otro futbolista, Miura incluso se dio el lujo de volver a Europa con el Oliveirense de Portugal a sus 55 años.

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