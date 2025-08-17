Es uno de los equipos más poderosos de la Liga BBVA MX, pero su valor está por los suelos y nadie lo puede creer

Los Rayados del Monterrey en los últimos años se ha caracterizado por eso uno de los equipos más poderosos en plantilla y financieramente dentro de la Liga BBVA MX. Recientemente en una actualización de Transfermarkt el equipo regiomontano ya dejó de figurar en esta lista y ahora ocupa el sexto lugar de equipos más valiosos del campeonato.

El América lidera la lista y, por mucho, tiene la plantilla más cara de todo el futbol mexicano, pero las Águilas son seguidas por el Cruz Azul, Toluca, Tigres y hasta las Chivas tienen un valor más alto que el Monterrey, que actualmente esta valuado en 63.5 millones de euros, pero hay que destacar que los Rayados en este mercado no han adquirido jugadores y sí han vendido muchos , entre ellos al “Plátano” Alvarado y a Jordi Cortizo.

Rayados Rayados de Monterrey tiene una plantilla más valiosa

El América lidera la lista de los más costosos

Las Águilas del América son la plantilla más cara y está valuada en 108.5 millones de euros, mientras que el Cruz Azul cuesta 81.3, el Toluca 73.7, Tigres 70 y Chivas 66.4, pero hay que recordar que hasta inicios de septiembre se pueden seguir dando cambios y así la lista tendría más ajustes.

Con las posibles altas que tenga el Monterrey en los siguientes días, lo más seguro es que el equipo comience a retomar su nivel y eso lo pondría entre los primeros lugares, pues se rumora que quiere un delantero proveniente de Europa de alto nivel y con muchos goles en su historias.

Rayados quiere seguir con los refuerzos en el verano

También se dice que buscan un mediocampista y un extremo, pues en su lista se mantiene Denis Bouanga, jugador que rechazó al América, pero que también se dijo que si llegaba a la Liga BBVA MX sería a algún equipo del norte del país.

El tema de Antoine Griezmann sigue siendo un rumor, que cada vez es esfuma más, pero que al final de cuentas los Rayados no lo descartan y sería un mega bombazo para la liga, considerando la trayectoria y el desempeño que ha tenido el francés en los clubes que ha militado y sobre todo la importancia en la selección que defendió a lo largo de los años.