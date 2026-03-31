OFICIAL: El último RIVAL de México en la Fase de Grupos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Ha quedado definido el camino de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de la instancia de repechaje, el equipo dirigido por Javier Aguirre ya conoce a todos sus rivales del Grupo A.

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El 11 de junio, el conjunto nacional va a disputar el juego inaugural en el Estadio Ciudad de México frente a Sudáfrica. Posteriormente, el segundo partido será frente a Corea del Sur el 18 de junio en el Estadio Guadalajara y el tercer rival de la Fase de Grupos será Chequia el 24 de junio jugando en la CDMX.

Dirigidos por Miroslav Koubek, el conjunto de Europa Central obtuvo el pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras vencer a Dinamarca en la Generali Arena con sede en Praga. Tras igualar 2-2 luego de 120 minutos, Chequia obtuvo el triunfo desde la tanda de penales para instalarse en el Grupo A y así disputar por segunda ocasión el certamen, pues anteriormente, su primera participación como República Checa fue en la edición de Alemania 2006.

A lo largo de la historia y participando como Checoslovaquia, el equipo vio actividad en las ediciones de 1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1970, 1982 y 1990.

Calendario del Grupo A en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Jornada 1:

11 de junio, Estadio Ciudad de México:

México vs Sudáfrica - 1:00 PM

11 de junio, Estadio Guadalajara:

Corea del Sur vs Chequia - 8:00 PM

Jornada 2

18 de junio, Estadio Atlanta:

Chequia vs Sudáfrica - 10:00 AM

18 de junio, Estadio Guadalajara:

México vs Corea del Sur - 7:00 PM

Jornada 3

24 de junio, Estadio Monterrey:

Sudáfrica vs Corea del Sur - 7:00 PM

24 de junio, Estadio Ciudad de México:

Chequia vs México - 7:00 PM