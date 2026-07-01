Fue mundialista con México, hoy tiene un precio MUY BAJO por su labor en Chivas

Chivas es uno de los equipos que más trabajo de pretemporada ha hecho con miras al inicio del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, el cual comenzará a mediados del siguiente mes. Ante ello, existe un jugador cuyo costo en el mercado se ha reducido de forma espectacular.

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Luego de formar parte de la Selección Mexicana, de ser un elemento mundialista y de haber disputado minutos en el futbol de Europa, la realidad es que la participación de Erick Gutiérrez en Chivas nunca fue la idónea, por lo que todo indica que saldrá del club en este periodo de transferencias.

¿Cuál es el valor de Erick Gutiérrez, jugador de Chivas?

En el pasado Erick Gutiérrez llegó a ser considerado, junto a Hirving Lozano, las grandes joyas de la Selección Mexicana al grado de compartir vestuario en el PSV de los Países Bajos. Tristemente para su causa, su participación en el campo descendió considerablemente en el último año.

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🚨[OFICIAL] Erick Gutiérrez fue anunciado como nuevo refuerzo de Toluca.

*️⃣Chivas lo cedió a préstamo por un año. Una vez acabada la cesión, su vínculo con el Guadalajara quedará extinguido. pic.twitter.com/QVwFgsmowL — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 29, 2026

Hoy, con 31 años de edad recién cumplidos, y con nula participación en Chivas desde la llegada de Gabriel Milito, el mexicano Erick Gutiérrez pasó de tener una cotización de 7.5 millones de euros (en su mejor momento) a valer solamente 1.5 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt.

Cabe mencionar que su valor más alto en el mercado se dio cuando formaba parte del PSV de los Países Bajos, momento en donde su costo ascendía a los 7.5 millones. Curiosamente, a su llegada a Chivas aún contaba con un valor de 5.5, mismo que ha reducido de forma estrepitosa en los últimos años.

¿A qué equipo llegaría Erick Gutiérrez?

Fue en los últimos días cuando se anunció que Erick Gutiérrez dejará Chivas para ser el refuerzo de lujo de los Diablos Rojos del Toluca para el Apertura 2026. Esta situación ayudará a que el Rebaño no solo reciba dinero por su fichaje, sino que ahorre una buena cantidad de efectivo en su sueldo.