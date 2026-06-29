Erick Gutiérrez pensó en el retiro; esto le salvó de decir adiós a las canchas

Después de muchos momentos de tensión interna dentro del club y con un desgaste evidente en la carrera de Erick Gutiérrez, se terminó la etapa del Guti como futbolista de las Chivas. En las últimas horas hizo una dura confesión respecto a sus sentires respecto a esta etapa donde dejó de ser considerado como futbolista de la primera división mexicana.

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¿Qué dijo Erick Gutiérrez tras ser borrado con Gabriel Milito?

Aunque ya había acuerdo con Santos Laguna, Toluca llegó para arrebatar dicho fichaje a los de Torreón, y con esto Erick Gutiérrez seguirá su carrera con el vigente campeón de Concachampions. Y así, cuando su carrera parecía perdida… a los 31 años parece que toma una gran oportunidad para regresar en su máximo nivel con el equipo del Turco Mohamed.

Y justamente dentro de todo lo que se movió de información, el Guti fue claro y dijo que lo ocurrido en la interna con Gabriel Milito y la directiva se queda entre ellos. Sin embargo, sí comentó que él siempre se mantuvo profesional, aceptando la decisión y con la intención de no afectar el ambiente en la plantilla.

Con esto, se terminó la relación contractual y emotiva que el ex seleccionado nacional tuvo con el Guadalajara. Para muchos de los aficionados rojiblancos esto fue un golpe fuerte, pues aunque en un inicio costó que se afianzara, se convirtió incluso en capitán. Pero por razones desconocidas, el mediocampista no contó más para Gabriel Milito.

¿Qué fue lo que “salvó” la carrera de Erick Gutiérrez?

Dentro de las confesiones que hizo el Guti tras su confirmación de préstamo con Toluca, estuvo la que declaró su falta de ánimos para seguir jugando al futbol. El ex PSV indicó que pensó en el retiro. Sin embargo, parte de su salvación fueron los momentos que vivió con el Tapatío. Ese roce que vivió con la filial de Chivas le permitió volver a sentirse importante/útil… y así logró el enfoque. Ahora, confirmado su préstamo de un año con Toluca, se asegura su adiós del Guadalajara, pues su contrato con el chiverío vence a mediados del 2027.