¿Hubo lesionados? Este es el saldo que dejó para la Selección Mexicana la fecha FIFA

Luego de la fecha FIFA de marzo en la que México se enfrentó a Portugal y a Bélgica con apuntes muy positivos, el cuadro de Javier Aguirre rompió filas y los seleccionados regresaron a sus respectivos equipos; algunos jugadores como Jesús Gallardo, Erick Lira y Alexis Vega fueron vistos en la terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México y atendieron a aficionados que por la madrugada esperaban por la llegada de estos referentes.

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También fueron vistos Rafa Márquez quien es auxiliar de Javier Aguirre y Duilio Davino, directivo de Selecciones Nacionales quienes se mostraron tranquilos en el retorno en el que habrá mucho que estudiar pues el Mundial se celebra en 70 días.

Se presume que otros jugadores no fueron apreciados por los aficionados y por algunos medios que acudieron al Aeropuerto, debido a conexiones hacia otros destinos o bien por haber salido por una puerta alterna al propio Aeropuerto.

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Saldo blanco, en la productiva fecha FIFA de México ante Portugal y Bélgica

Javier Aguirre se lleva enormes apuntes de esta fecha FIFA pues con algunas bajas de ambos equipos, Portugal y Bélgica fueron buenos sinodales en los que los mexicanos mostraron personalidad.

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Además del tema deportivo, es bueno que México que ha sido un hospital en los últimos meses regresó con un saldo blanco, sin lesionados y con mucha motivación con la competitividad que se ha logrado.