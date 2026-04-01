¡ÚLTIMA HORA! Javier Aguirre no descarta a Marcel Ruiz, quien podría recuperarse a nada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

El mediocampista que parecía tener un lugar en el Mundial de la FIFA 2026 TM, Marcel Ruiz no estaría borrado del todo pese a la lesión de ligamentos sufrida durante el mes de marzo, así lo dio a conocer el entrenador de la Selección Mexicana Javier Aguirre.

Aunque no se tiene todo el panorama confirmado, la lesión de Marcel Ruiz relacionada con ligamentos de la pierna derecha no sería de una gravedad superlativa como se pensaba y con su rehabilitación que avanza, eventualmente intentaría colarse de última hora, aunque todo sería sometido a un proceso muy riguroso de evaluación por los siguientes dos motivos:



No arriesgarán a que la lesión se empeore pese a la suculenta tentación de ir a al Mundial del 2026

En Selección Mexicana no perderán un lugar de los 26 con un jugador que no iría entero

Sin embargo, las declaraciones de Javier Aguirre dan mucho espacio a la especulación, pues indicó que a poco más de dos meses para que arranque el Mundial no puede hacer descartes, momento en el que reveló que tiene buenas noticias desde Toluca por el tema Marcel Ruiz

"Ahora mismo dar un nombre descartado totalmente no me atrevería, porque hasta el mismo Marcel tenemos información de que tiene muchas ganas de estar y está haciendo todo lo posible", explicó el timonel Javier Aguirre quien sorprendió a todos luego del partido que terminó 1-1 entre México y Bélgica.

Marcel Ruiz se perderá el Mundial 2026 por lesión|Crédito: Toluca FC

Porque hasta el mismo Marcel tenemos información de que tiene muchas ganas de estar y está haciendo todo lo posible

¿Cuánto tiempo tiene Marcel Ruiz para estar listo y hasta cuándo lo puede esperar Javier Aguirre?

El 11 de mayo será el día en el que las 48 selecciones clasificadas a la Copa Mundial de la FIFA que ya están definidas, pueden entregar su preslita de jugadores convocados, lo cual es parte del protocolo que deben seguir y en la que puede haber como límite 55 jugadores apuntados.

Para el 1 de junio, mes en el que inicia el Mundial FIFA debe recibir procedente de todas las selecciones, las convocatorias definitivas de 26 futbolistas, es decir un recorte de más de la mitad.

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Será entonces en los últimos días de mayo cuando Aguirre, con una tarea muy difícil de realizar, deba de definir quiénes van y quiénes se quedan y si en el caso de Marcel Ruiz parcial o totalmente recuperado se sube al barco.