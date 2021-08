Es la final que toca jugar: Jaime Lozano

La selección mexicana sub 23 enfrentará a Japón, el país anfitrión, por la medalla de bronce en el futbol varonil de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

El entrenador de la Selección Azteca, Jaime Lozano mencionó que tienen que estar mentalmente fuertes y con la mejor actitud, ya que están peleando la medalla de bronce.

“Aquí definimos al tercer medallista y esperamos que podamos estar mentalmente, sobre todo, de la mejor manera, sabiendo que veníamos por una medalla”, indicó Lozano.

El tricolor se quedó sin la Gran Final, luego de que en la tanda de penaltis fue superado por Brasil (4-1). La verdeamarela defenderá su título, luego de ser campeón en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde superó a Alemania.

Los nipones también buscarán la presea de bronce, tras perder ante España 1-0 en la semifinal del torneo. Tanto México y Japón sueñan con tener un lugar en el podio.

Jaime Lozano, director técnico de la selección sub'23 de México, aseguró, en la víspera del partido por el bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que tanto Japón como el cuadro azteca buscaban “estar en otro partido, pero es la final que toca jugar”.

El estratega no hizo mención respecto al once inicial, pero señaló que el defensor mexicano Erick Aguirre se lesionó hace unos partidos y aunque ya entrenó, aún no hay nada seguro.

“Hoy prácticamente se entrenó poco o nada y tendremos que decidir al final”, comentó ante los medios.

De lo que sí habló fue de su salida del Tri Olímpico, pues el duelo por el tercer lugar ante Japón será el último al mando de Lozano.

Me encantaría volver a unos Juegos Olímpicos; es una experiencia increíble, pero yo estoy aquí para el proceso sub-23, y aquí acaban los Juegos Olímpicos para nosotros. El día de mañana será nuestra última participación. Jaime Lozano

