“Yo los separaba”, ex DT sobre escándalo en Boca Juniors

Ricardo Caruso Lomabradi no suele guardarse nada cuando habla, hoy el actual directivo de Deportivo Español habló sobre la situación que atraviesa Boca Juniors y fue claro al referirse a lo que él haría ante las diversas indisciplinas. El hombre que vivió rodeado del escándalo mientras se desempeñó como entrenador, hoy en su rol de director deportivo sigue manteniendo las formas explosivas.

Te puede interesar: Delantero del América que podría llegar a Boca Juniors

El técnico tiene que tener un límite

Cafú ve a Brasil como favorito para ganar el Mundial

“No sé cómo habrán sido las circunstancias, y tampoco sé cómo pasó todo. Si es como dicen, creo yo que el técnico (por Sebastián Battaglia) tiene que tener un punto límite. La primera le adviertes y le dices que eso está mal, ya en la segunda lo tienes que separar. No hay vuelta atrás”, soltó Caruso en una entrevista con la cadena argentina TyC Sports.

La visita de Caruso

La charla, originalmente, era entre los panelistas del programa Superfútbol y Pablo Migliore, entrenador de porteros de Deportivo Español, pero Caruso Lombardi cayó de sorpresa y se coló a la charla. Por supuesto, las consecuencias que todo este escándalo le podría traer a Sebastián Battaglia fueron parte de la conversación. Y es que, tanto Cardona, Villa y Zambrano no han tenido una sanción fuerte tras el haber llegado en estado inconveniente y tarde al hotel de concentración el pasado lunes.

“Si lo dejas pasar, todo el resto de los jugadores piensa que tienen las mismas opciones que ellos y no es así. Un plantel hay que respetarlo y entre ellos también se tienen que respetar. Por más que sea el mejor de todos, pero las excepciones son un Maradona o Messi, pero después las excepciones no corresponden porque es muy difícil para el resto de los compañeros aceptarlo y en algún momento eso que permitiste te puede traer un dolor de cabeza, y todos los cañones van a ir hacia ti”, aseguró el ahora dirigente.

Te interesará: Fuerte cachetada recibe Xavi y Barcelona

La defensa del entrenador de Boca

Sebastián Battaglia, en la conferencia de prensa post partido ante Newell´s Old Boys, decidió proteger a Edwin Cardona, Sebastián Villa y a Carlos Zambrano al afirmar que se habían intoxicado con la comida. Aunque esta versión duró muy poco tiempo, ya que a las pocas horas se filtró que la realidad es que habían llegado tarde, en estado de ebriedad e incluso se habló de que metieron mujeres a la concentración.















“El técnico también se tiene que cubrir la espalda. Yo no los cubriría. A mí me pasó algo similar y no jugaron más, sólo entrenaban por respeto”, agregó Caruso Lombardi, quien afirmó que él separaría del plantel a los tres jugadores sin importar que la semana que viene haya que jugar la final de la Copa Argentina. Dicha medida por respeto a los futbolistas que sí fueron profesionales.