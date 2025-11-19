Esta selección les ganó a los que México no pudo y además arrasó algunos puestos en el ranking FIFA

La fecha FIFA terminó y la Selección de México se quedó con un sabor amargo luego de no conseguir los resultados que esperaba. Un empate sin goles ante Uruguay y una derrota 2-1 frente a Paraguay dejaron a los aficionados preocupados a siete meses del inicio del Mundial. Curiosamente, todo lo contrario ocurrió con otro país del continente, que se encuentra en plena mejoría.

Se trata de Estados Unidos, selección que tuvo los mismos rivales que México en sus amistosos recientes (en orden opuesto), pero que logró mucho mejores resultados. Ante Paraguay, el equipo se impuso 2-1 el pasado sábado y tres días después aplastó a Uruguay con un histórico 5-1 .

Instagram selección de EE.UU. / @usmnt

El buen estado de forma parece no ser algo pasajero. Los dirigidos por Mauricio Pochettino ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos (empataron el otro) y se consolidan cada vez más de cara al Mundial. Tal es así que, en la más reciente actualización del ranking FIFA, escalaron dos puestos.

Parece ser que la definición de la última Copa Oro, en donde el seleccionado tricolor se impuso por 2-1 ante el país de las barras y las estrella, fue un parteaguas inesperado para ambos finalistas. En lugar de mejorar tras la consagración, México comenzó a dejar cada vez más dudas. En cambio, Estados Unidos, lejos de lamentar la caída, empezó a encaminar el rumbo.

Estados Unidos superó a México en el ranking FIFA

El éxito reciente de unos y los malos resultados de otros se hicieron notar dentro del ranking FIFA. En una nueva actualización, publicada este martes 19 de noviembre, Estados Unidos escaló dos posiciones, se adjudicó la decimocuarta posición y superó a México por unos pocos puntos.

Web FIFA

La Selección Nacional pasó de tener un puntaje de 1682.52 en octubre a uno de 1675.75 en noviembre, lo que como consecuencia le hizo bajar al puesto 15° del listado, justo por debajo de los estadounidenses. Al no haber más fechas FIFA en 2025, México cerrará el año en ese escalón.

Con esto en mente, ambas selecciones se preparan para el sorteo del Mundial 2026 que se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington DC. Al ser anfitrionas, estarán en el bombo 1 junto a Canadá, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica y España.