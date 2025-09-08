Esta es la verdadera FORTUNA que pagaría Pumas por el fichaje de Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar es pretendido por Pumas e incluso el club universitario ya hizo una oferta formal por el delantero de la Selección de Camerún que sigue en la pelea por clasificar al Mundial 2026 en las Eliminatorias de la Confederación Africana. El delantero se encuentra sin equipo, por lo que llegaría a México como agente libre y el conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no pagaría a ningún club su traspaso. Aunque sí sería una ‘fortuna’ por su contrato.

De acuerdo con información del periodista Fernando Esquivel, Pumas le ofreció al camerunés contrato por un año con opción a una renovación. Cabe destacar que Aboubakar es una de las 2 opciones de la UNAM para reforzar su ofensiva, además de un crack de Europa que se ofreció a llegar al conjunto universitario, ya que se encuentra sin equipo .

@aboubakarvicent Vincent Aboubakar es agente libre, por lo que Pumas solo se encargaría de gastar millones en su sueldo

El verdadero precio que desembolsaría Pumas por Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar se encuentra como agente libre, por lo que llegaría gratis a Pumas, equipo que solo se encargaría de pagar su salario que, según varios reportes, sería similar e incluso mayor al que tenía en su anterior equipo: Hatayspor de la Segunda División de Turquía.

TE PUEDE INTERESAR:



El seleccionado camerunés no estaba ni en el Top-10 de los mejores pagados del Hatayspor, pues se ubicaba en el puesto 11 con un salario anual de 78 mil libras esterlinas (casi 2 millones de pesos), según la plataforma Salary Sport.

Cabe destacar que Aboubakar no llegaría completamente gratis a la UNAM, pues el club podría desembolsar una módica cantidad a los intermediarios en caso de ficharlo, entre ellos, el o los representantes del jugador.

Así le fue en su último equipo a Vincent Aboubakar, jugador pretendido por Pumas

Vincent Aboubakar solo jugó un semestre para el Hatayspor. Según las estadísticas de BeSoccer, el delantero marcó 8 goles y dio 2 asistencias en 28 partidos jugados entre la Liga y la Copa Turca, números muy superiores al de los artilleros de Pumas.