CONFIRMADO: Estados Unidos PIERDE a su capitán y mejor jugador a días de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM

Aaron Judge, capitán y figura de la Selección de Béisbol de los Estados Unidos, fue diagnosticado con una fractura por estrés en la primera costilla del costado derecho por lo que se quedará fuera de actividad durante un tiempo considerable, informaron este jueves 4 de junio su equipo, los New York Yankees.

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Aaron Judge sufre lesión y será baja con los New York Yankees

Aaron Judge podrá disfrutar del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y apoyar a la Selección de los Estados Unidos, luego de que se confirmara su baja durante un tiempo indeterminado tras sufrir una lesión por estrés.

El jardinero de los Yankees será sometido a un estudio de imagen en aproximadamente cuatro a seis semanas para determinar el tiempo de recuperación.

Por el momento, Judge se sometió a una resonancia magnética, una tomografía computarizada y radiografías y será evaluado por los médicos del club para determinar la gravedad de su lesión.

Estados Unidos se prepara para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de los Estados Unidos debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM el próximo 12 de junio cuando se presente ante su similar de Paraguay en la cancha de Inglewood.

El conjunto estadounidense se encuentra instalado en el Grupo D junto con el cuadro paraguayo, Australia y Turquía y buscará hacer una actuación memorable en la Copa Mundial en la que funge como coanfitrión.

El equipo dirigido por Mauricio Pochettino se enfrentará a Alemania el próximo sábado 6 de junio en su último juego de preparación previo al arranque de la justa mundialista.

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