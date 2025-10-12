deportes
Estados Unidos vs Marruecos: ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Mundial Sub-20, hoy domingo 12 de octubre; marcador online

Estados Unidos vs Marruecos hoy domingo 12 de octubre en vivo por Azteca Deportes el partido correspondiente al Mundial Sub-20 Chile 2025. Te traemos los detalles en vivo del partido

Fernando Campos
Estados Unidos y Marruecos se enfrentan en los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025, en un duelo que promete intensidad, talento juvenil y emociones al límite.

La Copa Mundial Sub-20 entra en su fase decisiva y el Estadio El Teniente de Rancagua será el escenario de un choque que reúne a dos selecciones que han sorprendido por su solidez y ambición. Estados Unidos, tras vencer con autoridad 3-0 a Italia en octavos de final, llega como uno de los equipos más equilibrados del torneo. Su defensa ha sido impenetrable y su ataque, liderado por el delantero Benjamin Cremaschi, ha mostrado contundencia y creatividad.

Por su parte, Marruecos viene de eliminar a Corea del Sur con un trabajado 2-1, demostrando que su futbol técnico y disciplinado puede competir al más alto nivel. Los “Leones del Atlas” han sido una revelación en Chile 2025, con figuras como Yassir Zabiri y el arquero Yanis Benchaouch destacando en momentos clave.

Este enfrentamiento representa más que un boleto a semifinales: es el choque entre dos estilos contrastantes. Estados Unidos apuesta por la presión alta, transiciones rápidas y juego físico, mientras que Marruecos se apoya en la posesión, el toque corto y la lectura táctica. El duelo en el mediocampo será vital, y ambos técnicos han trabajado variantes para neutralizar las fortalezas del rival.

Con el sueño mundialista en juego, Estados Unidos y Marruecos buscarán escribir una nueva página en la historia del futbol juvenil. El ganador se enfrentará en semifinales al vencedor del duelo entre Noruega y Francia, lo que añade aún más tensión a este compromiso.

