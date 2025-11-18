Estas serían las posibles alineaciones de México y Paraguay para el partido de hoy EN VIVO

México cerrará el año 2025 enfrentando a Paraguay en el último partido de la fecha FIFA de noviembre y que, recientemente, recibió una pésima noticia a horas del inicio del juego . El equipo de Javier Aguirre viene de empatar sin goles ante Uruguay y la afición mexicana parece haber perdido la paciencia ante los resultados no tan positivos. Sin embargo, el entrenador de la Selección Mexicana ya tendría definido su once titular para conseguir la victoria.

El once titular con el que saldría México y que sorprendió a muchos

Si bien aún no ha sido revelada la lista oficial, reportes indican que el ‘Vasco’ Aguirre presentará una gran cantidad de cambios respecto al equipo que jugó frente a la ‘Celeste’. Los titulares ante Paraguay serían: Carlos Acevedo, Kevin Álavarez, Israel Reyes, Jesús Orozco, Jesús Gallardo, Erik Lira, Obed Vargas, Gilberto Mora, Diego Lainez, Armando González y Jorge Ruvalcaba. México buscará revertir los tristes resultados que tiene contra países que estarán en el Mundial 2026 .

El propio Aguirre aseguró en conferencia de prensa que el equipo de México presentará hasta siete cambios respecto al juego anterior: “Son siete cambios… el resultado es lo más importante, lo dije la última vez, estamos moviéndonos todos en un ambiente resultadista y está bien, es el mundo en general.

TE PUEDE INTERESAR:



Pero mi obligación es más allá del resultado y de la estadística, en junio tengo que presentar a 25-26 jugadores que me demuestren que tienen capacidad futbolística, táctica y un enorme equilibrio emocional”, comentó el seleccionador. De todos modos, Aguirre evito dar nombres concretos.

Posibles alineaciones de México y Paraguay para el amistoso

México: Carlos Acevedo, Kevin Álavarez, Israel Reyes, Jesús Orozco, Jesús Gallardo, Erik Lira, Obed Vargas, Gilberto Mora, Diego Lainez, Armando González y Jorge Ruvalcaba.

Carlos Acevedo, Kevin Álavarez, Israel Reyes, Jesús Orozco, Jesús Gallardo, Erik Lira, Obed Vargas, Gilberto Mora, Diego Lainez, Armando González y Jorge Ruvalcaba. Paraguay: Orlando Gill, Juan Cáceres, Gustavo Gomes, Junior Alonso, Blas Riveros, Diego González, Damian Bobadilla, Diego Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso y Alex Arce.

¿Dónde ver EN VIVO el amistoso entre México y Paraguay?

Este martes 18 de noviembre, México chocará frente a Paraguay en San Antonio, Texas a partir de las 19:20 horas (Ciudad de México). El partido será transmitido en vivo y de forma gratuita por TV Azteca. La señal de Azteca Deportes estará disponible a través de Azteca 7 y también mediante sus plataformas digitales con la narración y comentarios de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.