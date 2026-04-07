Este es el mejor equipo de la Liga BBVA MX según el ranking de CONCACAF y no es el bicampeón

La Concacaf presentó el ranking de los mejores equipos de abril en donde destacó el ascenso de Cruz Azul al primer lugar de la clasificación por su desempeño tanto en la Liga BBVA MX como en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 en donde ha avanzado hasta los Cuartos de Final.

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Cruz Azul lidera el ranking de equipos de Concacaf

Cruz Azul cerró el mes de marzo con cuatro victorias y tres empates entre la Liga BBVA MX y la Concachampions 2026 que le permitieron posicionarse como el mejor equipo de la confederación superando al Toluca.

La Máquina superó a Rayados de Monterrey en los Octavos de Final con un marcador global de 4-3 que le permitió avanzar a la siguiente ronda en donde se enfrentará ante el LAFC de Heung-Min Son.

The April Concacaf Club Ranking is in 📊



Cruz Azul reclaims the top spot ahead of the Champions Cup Quarterfinals 🚂



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Los cementeros enfrentarán este partido sin la presencia de Christian Ebere quien no obtuvo la visa para ingresar a los Estados Unidos, por lo que Nicolás Larcamón prescindirá de una importante figura.

El top ten de mejores equipos de la Concacaf está integrado por equipos de la Liga BBVA MX y de la MLS en donde también aparecen el Toluca, América, Tigres y Chivas.

Ranking de clubes de la Concacaf

Cruz Azul Toluca Seattle Sounders LAFC Club América Tigres UANL Inter Miami Nashville Chivas Columbus Crew

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