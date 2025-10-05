George Russell se impone en Singapur y ya hay nuevo campeón

Este domingo 5 de octubre, el circuito urbano de Marina Bay fue testigo de una noche brillante para George Russell, quien conquistó el Gran Premio de Singapur 2025, sumando su segunda victoria de la temporada y la quinta en su carrera dentro de la Fórmula 1 .

El piloto británico de Mercedes partió desde la pole position y dominó de principio a fin, cruzando la meta con un tiempo de 1:40:22.367, superando por 5.340 segundos a Max Verstappen de Red Bull, quien se quedó con el segundo lugar. El podio lo completó Lando Norris de McLaren, a 6.066 segundos del líder.

La carrera, marcada por la humedad y las altas temperaturas típicas de Singapur, fue estratégica desde el arranque. Mientras Russell mantuvo un ritmo constante, Verstappen apostó por neumáticos blandos, buscando una ventaja que nunca llegó. Norris, por su parte, protagonizó una intensa batalla con su compañero Oscar Piastri, quien terminó cuarto tras una parada en pits de 5.2 segundos que le costó valiosos segundos.

McLaren: Campeón de Constructores 2025

A pesar de no ganar la carrera, McLaren celebró con júbilo, ya que con los puntos obtenidos por Norris y Piastri, la escudería británica se coronó bicampeona del Campeonato de Constructores, alcanzando los 650 puntos, muy por encima de Mercedes (325) y Ferrari (300).

El top 10 lo completaron Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas) e Isack Hadjar (RB).

¿Cómo va el Campeonato de Pilotos?

En el campeonato de pilotos, Oscar Piastri se mantiene como líder con 336 puntos, seguido por Norris con 314 y Verstappen con 273. Russell, con esta victoria, se mete de lleno en la pelea por los puestos de privilegio.

La próxima parada será el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, el domingo 19 de octubre. Con seis carreras y tres sprint restantes, el campeonato está lejos de definirse.

George Russell demostró que Mercedes aún tiene con qué competir, y en una noche mágica en Singapur, devolvió a su escudería al lugar que tanto añora: el primer sitio del podio.

