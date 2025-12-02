deportes
¡MUCHO OJO! ¿Qué necesita Verstappen para ser campeón con una sola carrera por disputarse?

Tras una carrera impresionante en el Gran Premio de Qatar, Max Verstappen ha aumentado sus opciones para terminar el año como monarca de la Fórmula 1

Max Verstappen llega al Gran Premio de Abu Dhabi, la última carrera del calendario 2025 con la opción matemática de arrebatar el título mundial, aunque enfrenta una montaña por escalar: tras el GP de Qatar la clasificación queda así: Lando Norris 408 puntos, Max Verstappen 396 y Oscar Piastri 392, por lo que Verstappen parte a 12 puntos del líder con 25 puntos todavía en disputa en Yas Marina.

Te puede interesar: Así quedó la tabla del campeonato de pilotos, tras el GP de Qatar 2025

Un par de puntos importantes es que será una carrera normal, el ganador recibe 25 puntos, el segundo 18, el tercero 15 y así sucesivamente hasta el décimo (1 punto). Desde 2025 ya no existe el punto extra por vuelta rápida, por lo que el máximo que un piloto puede sumar en Abu Dhabi es 25 unidades.

Dejar su tierra para llegar al Chelsea: la historia de Germán López | Visa de Crack

¡Lo que tenes que saber!

Las combinaciones posibles (resumidas por los análisis previos al GP final) son claras y muy concretas:

• Si Verstappen gana (25 pts), llega a 421, necesita que Lando Norris termine 4.º o peor para superarlo en la clasificación de pilotos.

• Si Verstappen acaba 2.º (18 pts, total 414) debe esperar que Norris termine 8.º o peor.

• Si Verstappen acaba 3.º (15 pts, total 411) necesitaría que Norris llegue 9.º o peor.

Verstappen depende tanto de un gran resultado propio como de que Norris pierda puntos respecto a su actual ventaja. Además, Oscar Piastri sigue en la pelea y condiciona escenarios: por ejemplo, ciertas plazas de Verstappen combinadas con posicionamientos de Piastri pueden abrir o cerrar la puerta al título para cada uno.

¿Qué sucede si termina la temporada de la Fórmula 1 con un empate de puntos en la clasificación?

En un hipotético caso de que los dos pilotos acabaran empatados a puntos al final del Mundial, la FIA aplica un “countback”: primero se compara el número de victorias, luego segundos puestos, terceros, cuartos y así consecutivamente hasta desempatar, una eventualidad extraordinaria pero prevista en el reglamento.

El piloto neerlandés de Red Bull Max Verstappen llega a Abu Dhabi con opciones reales, pero sólo si combina una carrera perfecta con un tropiezo claro de Norris (y, en algunos escenarios, con la intervención de Piastri). El título se definirá en la última cita del 2025, por lo que todo se decidirá en el Circuito de Yas Marina.

Te puede interesar: G P de Abu Dhabi: Esto necesitan Verstappen, Norris y Piastri para ser campeones de la F1 2025

Formula E | Dan Ticktum habla sin filtros sobre la Formula E y su futuro

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
