Estos fueron los 3 jugadores más criticados por la afición tras derrota de Pumas contra Juárez

Pumas cayó 3-1 ante Juárez en la jornada 9 del Apertura 2025 , resultado que no se esperaban los aficionados auriazules, pues el equipo iba en ascenso. El duro revés de la UNAM ocasionó que sus seguidores estallaran en las redes sociales y se abalanzaran contra 3 jugadores, aunque uno fue el más criticado, pues consideraron que por segunda ocasión consecutiva influyó en el marcador.

1. José Caicedo

El colombiano fue el más señalado en a derrota de Pumas, ya que se fue expulsado al minuto 68. El mediocampista nuevamente está en el ojo del huracán, ya que en el encuentro pasado cometió el penal con el que Tigres le empató a la UNAM en los últimos minutos. Pese a la molestia de los aficionados, el jugador que vale 5 millones de euros en el mercado tiene el respaldo de la directiva .

2. Rubén Duarte

El defensa central fue uno de los 3 jugadores más criticados, pues después del partido contra Juárez, los aficionados consideraron que debe ser suplido. El usuario de X, @Dr_Guaus, escribió lo siguiente: “Hoy la defensa falló (Duarte). Mucho por trabajar”.

3. Rodrigo López

El mexicano fue el último señalado como uno de los culpables en la derrota de Pumas ante Juárez, pues así lo consideró el usuario @IM_SUOT. “A López o lo pones en su posición o no te va a rendir”, escribió. Rodrigo es un mediocampista nato, pero en esta ocasión Efraín Juárez lo utilizó más pegado a la banda izquierda, como un extremo.

El peor jugador de Pumas ante Juárez, según las estadísticas

Nathan Silva fue considerado el peor jugador de Pumas ante Juárez al sacar de calificación 5.5, según la plataforma Sofascore. El defensa central se ganó este mote, pese a que José Caicedo fue el más criticado en redes sociales y se fue expulsado. El brasileño disputó los 90 minutos y fue acreedor a una tarjeta amarilla.