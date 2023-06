Vinicius Jr. tendrá su propio documental de Netflix

El crecimiento futbolístico que ha tenido el delantero del Real Madrid Vinicius Jr. en los últimos años no ha pasado desapercibido por nadie. La plataforma de streaming Netflix ha anunciado que lanzará para todos sus suscriptores, un documental centrado en la figura Vinicius Jr., atacante brasileño del Real Madrid, y que estará disponible en el año 2025, aunque no se ha especificado la fecha oficial de lanzamiento.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Netflix dio la noticia. En la publicación puede verse al futbolista sentado junto a una piscina viendo su teléfono móvil y consumiendo una bebida antes de levantarse para sorprender a un amigo tirándole un “caño”. Acto seguido, Vinicius, mirando a cámara, dice: “Pero, ¿la has visto?. Te la has comido. ¿Estás grabando, Netflix?”.

En el mismo video, Netflix califica que este será un “documental sobre uno de los mayores nombres del fútbol mundial”, sumando así a su catálogo más contenido sobre deportes y atletas de élite.

Los documentales deportivos más exitosos de Netflix

En los últimos años, Netflix ha lanzado varios documentales y películas sobre deportes que han tenido mucho éxito a nivel mundial. Entre ellas se destaca The Last Dance, protagonizada por Michael Jordan, en donde la ex estrella de los Chicago Bulls narra la parte más importante de su vida dentro del baloncesto.

Otro de los más destacados contenidos deportivos es la serie Drive To Survive de la Fórmula 1. En ella se narran los momentos más emocionantes de cada campaña de la máxima categoría automovilística y su éxito ha sido tal que ya han sacado cinco temporadas.

Otros documentales destacados sobre deportes son: Ícaro, The Dawn Wall, Perdedores, y Becoming Champions, entre otros. Así, Netflix continúa invirtiendo en el contenido de las máximas figuras y momentos del deporte.