La terrible jornada que vivieron los mexicanos en la Europa League

Los juegos de Ida de la Segunda Fase de la UEFA Europa League que arrancaron este jueves 19 de febrero han tenido un comienzo de pesadilla para los jugadores mexicanos, luego de que los tres clubes con presencia azteca perdieran en sus respectivos encuentros.

Mexicanos pierden en la Europa League

La actividad de la Fase de Eliminación directa de la UEFA Europa League arrancó temprano para los mexicanos con el PAOK Salónica de Jorge Sánchez perdiendo en casa ante el Celta de Vigo por marcador de 2-1, en un encuentro en el que el mexicano permaneció en la banca los 90 minutos.

A la misma hora se enfrentó el Fenerbahce de Edson Álvarez en contra del Nottingham Forest y el conjunto inglés se llevó la victoria con un contundente 3-0 ante un desastroso encuentro de los turcos. El mexicano fue operado recientemente y no fue convocado para el partido.

Un poco más tarde se enfrentó el Celtic Glasgow de Julián Araujo ante el Stuttgart en el Celtic Park y el conjunto alemán le pasó por encima a los escocés con goleada de 4-1 que los deja prácticamente eliminados de la competencia.

El PAOK de Jorge Sánchez perdió ante Celta de Vigo|Alexandros Avramidis/REUTERS

Araujo, quien debutó este jueves en competición europea, tuvo un cuestionable partido y participó activamente en el tercer gol del Stuttgart.

En actividad de la UEFA Conference League, el AZ Alkmaar de Mateo Chávez perdió ante el Noah de Armenia por la mínima diferecia en su visita al Vazgen Sargsyan Republic Stadium de Yerevan; sin embargo, el mexicano no fue considerado para este partido por encontrarse suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

El panorama luce complejo para Julián Araujo y el Celtic, mientras que el AZ Alkmaar y el PAOK Salónica de Jorge Sánchez aun tienen posibilidades de remontar sus partidos.

