Esta es la evolución de Marcelo en FIFA con Real Madrid

Marcelo dejó al Real Madrid tras haber conseguido 25 títulos con el equipo merengue, el internacional brasileño se convirtió en el jugador más laureado de la institución y con lágrimas en los ojos se despidió ofreciendo un discurso emotivo “lleno de gratitud”.

Tras su gran carrera en el Real Madrid, te mostramos su evolución desde el año 2010 hasta la última edición del título de futbol de Electronic Arts, FIFA 22.

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Marcelo: Soy afortunado, jugué en el mejor club del mundo

Marcelo Vieira da Silva Júnior llegó al equipo “más grande del mundo” en noviembre de 2006, tras su paso por el Fluminense de su país. Marcelo tuvo su primera oportunidad de debutar hasta el 7 de enero de 2007 en sustitución de Michel Salgado.

El equipo madrileño lo despidió con emotivo homenaje en compañía de su familia, el presidente del club Florentino Pérez, junto a compañeros y ex compañeros del club.

“Quería agradecer al club, a los compañeros que he tenido, la suerte de jugar durante todos estos años, a los entrenadores, a los utilleros que para mí son como familia, la gente que trabaja en la residencia, los miembros de seguridad, los que trabajan por detrás y hacen el trabajo sucio. Nosotros solo nos dedicamos a jugar al futbol y para que lo hagamos bien, hay un trabajo por detrás que aprendí en el Real Madrid”, dijo Marcelo en su discurso.