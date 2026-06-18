Éxito de 007: First Light cambiaría para las próximas ediciones gracias a la llegada de esta empresa

Han pasado algunas semanas desde que se dio su lanzamiento, y la realidad es que este videojuego ha superado por completo las expectativas. Por tal motivo, ha comenzado a sonar el rumor respecto a próximas ediciones completamente relacionadas con el 007: First Light.

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Fue a finales de mayo del 2026 cuando el videojuego de James Bond salió a la venta y, contra todas las expectativas, el mismo ha generado ganancias mayúsculas gracias a la trama y al nivel de aventura que tiene, esto al grado de que una empresa internacional quiere ingresar a este mercado por tal situación.

¿Cuál es la relación entre Amazon y 007: First Light?

De acuerdo con información del portal Latam.ign, la gran popularidad que 007: First Light ha tenido ha hecho que Amazon Game Studios se interese en la producción y gestión de la franquicia, esto a fin de que las siguientes ediciones estén bajo el nombre de esta empresa.

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La fuente detalla que cabe mencionar que la serie y los derechos de la franquicia están ligados a Amazon MGM, motivo por el cual Jeff Gattis, gerente general de videojuegos de la plataforma, mencionó la oportunidad de participar activamente en las siguientes entregas luego de que en esta todo el trabajo estuviera a cargo de IO interactive.

A partir de ahora, se espera que Amazon aproveche el impacto que 007: First Light ha tenido hasta ahora, por lo que este cambio estaría directamente relacionado con la publicación de los juegos, más no necesariamente con el desarrollo de estos tal y como se pensó en un inicio.

¿Cuál es el costo de James Bond 007: First Light?

Al interior de la República Mexicana, el precio base estándar de James Bond 007: First Light asciende a los 1,100 pesos; sin embargo, este podría variar de acuerdo a la tienda o el estado en donde se adquiera, así como a la consola que tengas en tu hogar.