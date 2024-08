¡Vuelve Expo Golf México este 2024!

El mejor evento de golf regresa este septiembre, miles de aficionados al deporte se darán cita en la Expo Golf México 2024 en el Centro Citibanamex. Entre el lunes 7 y martes 8 de septiembre, podrás encontrar ahí el mejor equipo, accesorios, pelotas y demás. No solo eso, también será el punto de encuentro de cientos de personajes que han hecho del golf su modo de vida. Es la oportunidad perfecta para conocer los diversos campos del país, oportunidades de vacaciones y paquetes.

TV Azteca, el máximo líder en deportes de México, se une como aliado principal, con el firme objetivo de seguir creciendo el golf a lo largo y ancho del país. En años recientes TV Azteca, con Benjamín Salinas Sada a la cabeza, ha dedicado sus esfuerzos a desarrollar y apoyar a los mejores jugadores de la nación. Desde iniciativas como Alto Rendimiento Azteca hasta el Mexico Open At Vidanta, la empresa siempre ha mostrado compromiso con el golf.

No solo eso, en TV Azteca se busca acercar el deporte a los niños para inculcarles los valores tan importantes que la práctica del mismo representa. Esto se logra a través con The First Tee México.

En 2024 la exposición contará con varios atractivos, como simuladores para que los asistentes prueben el equipo en los mejores campos del mundo y también la actividad ‘Prueba tu carrito’. Habrá varias conferencias sobre diversos temas alrededor del golf. Puedes conocer más al respecto ingresando a las redes oficiales de Expo Golf México: @ExpoGolfMexico en FB y @expogolf_mexico en IG.

