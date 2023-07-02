Falla Santiago Giménez, México vs Qatar
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Terrible falla de Santiago Giménez: México 0-1 Qatar | Copa Oro 2023

Sobre el final del primer tiempo del juego México vs Qatar, de la Copa Oro 2023, Santiago Giménez tuvo la oportunidad de abrir el marcador del partido en Santa Clara, California

Por: Azteca Deportes

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