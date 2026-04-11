Esta es la FECHA EXACTA en la que Cristiano Ronaldo llegará a 1,000 goles, según la IA

El 2025 fue uno de los años más importantes para Cristiano Ronaldo en cuanto a registros se refiere, pues tanto en el Al Nassr de Arabia Saudita como en la Selección de Portugal el atacante ha hecho presente en el marcador con una cantidad de goles tan importante que lo acercan, cada vez más, a las 1,000 dianas.

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Con 41 años de edad, todo haría indicar que Cristiano Ronaldo se retirará del futbol una vez supere la marca de las 1,000 anotaciones, misma que, hasta ahora, no ha logrado ningún futbolista en la historia. Ahora bien, ¿en qué fecha obtendrá este galardón, de acuerdo con la Inteligencia Artificial?

IA revela la fecha exacta en la que Cristiano Ronaldo llegará a 1,000 goles

De acuerdo con las estimaciones otorgadas por Gemini, una de las Inteligencias Artificiales más populares del momento, Cristiano Ronaldo podría igualar y superar la racha de 1,000 goles entre los meses de agosto y septiembre del 2026; es decir, una vez haya culminado la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Cabe mencionar que esta interpretación se basa en la frecuencia de partidos que El Bicho tendrá, así como su ritmo actual de anotaciones y el rendimiento físico que tendrá de aquí a los próximos meses. Eso sí, cabe mencionar que las estimaciones podrían sufrir una modificación después de los últimos partidos que CR7 se ha perdido debido a problemas físicos.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo hasta ahora?

Con el último doblete obtenido con el Al Nassr, Cristiano Ronaldo ya suma 967 goles en su etapa como profesional. Dicho de otro modo, al astro portugués le restan únicamente 33 tantos para igualar la marca de las 1,000 anotaciones, así como 34 para superar un registro que lucía imposible hasta hace unos años.

¿Cristiano Ronaldo estará en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Más allá de lo que ocurra con la marca de los 1,000 goles, todo haría indicar que Cristiano Ronaldo estará en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección de Portugal, evento en el que arribará con 41 años y, posiblemente, siendo su último gran torneo antes de que decida colgar los botines.