Fecha EXACTA en la que Cruz Azul y Toluca jugarán el primer título de la temporada

El primer título de la temporada 2026-27 de la Liga BBVA MX está en juego. Cruz Azul y Toluca se enfrentarán en el Campeón de Campeones de 2026 para dirimir al mejor equipo del último año en el futbol mexicano. Los Diablos Rojos se ganaron el derecho luego de imponerse sobre todos los demás equipos en el marco del torneo Apertura 2025, donde vencieron a Tigres en la final. Por su parte, Cruz Azul hizo lo propio sobre los Pumas de la UNAM en la final del Clausura 2026.

Ambos equipos aún tienen que disputar sus encuentros correspondientes a la segunda jornada del Apertura 2026 antes de enfrentarse en suelo estadounidense. Toluca enfrentará a los Pumas en el Estadio Nemesio Diez mientras que Cruz Azul se verá las caras contra Puebla en el Estadio Azteca, también conocido como Banorte.

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Fecha EXACTA del Campeón de Campeones de la Liga MX

La fecha EXACTA del Campeón de Campeones que disputarán los Diablos Rojos del Toluca y la Máquina del Cruz Azul es el 25 de julio. El duelo por el primer título del futbol mexicano en la campaña 2026-27 está programado para comenzar a las 18:30, tiempo del centro de México. La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol eligió a Luis Enrique Santander como el árbitro encargado de este compromiso.

El partido entre los dirigidos por Antonio Mohamed y los pupilos de Joel Huiqui se disputará desde el Dignity Health Sports Park, en Carson, California. Dicho inmueble, casa de Los Angeles Galaxy de la MLS, tiene una capacidad de 27 mil aficionados y el partido entre equipos mexicanos apunta a dar un lleno total.

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Hasta ahora, los Diablos Rojos del Toluca han ganado cinco de las ocho participaciones que han tenido en el Campeón de Campeones y el último fue en la temporada 2024-25. Por su parte, los cementeros han ganado tres de cuatro y el más reciente fue obtenido en la campaña 2020-21.