OFICIAL: Estos son todos los fichajes del América para el Apertura 2026

La incertidumbre se apodera del Nido de Coapa en este arranque del Torneo Apertura 2026. Mientras la afición azulcrema espera con ansias noticias sobre incorporaciones estelares, la realidad actual de la directiva americanista es, por decir lo menos, austera: hasta el día de hoy, el único movimiento "oficial" y de gran impacto ha sido el arribo de Guillermo Almada a la dirección técnica.

El estratega uruguayo, tras su paso por el futbol español, asumió el mando con la misión de revitalizar a un equipo que busca sacudirse el polvo de los cambios. Sin embargo, su llegada no ha estado exenta de decisiones drásticas; Almada ha comenzado a limpiar la plantilla, comunicando que no contará con futbolistas como Rodrigo Dourado, Vinicius Lima, Thiago Espinosa y el lesionado Víctor Dávila para esta campaña, marcando una ruptura clara con la gestión anterior.

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El mercado y el rumor de James Rodríguez

En cuanto a las "altas" reales, la directiva ha optado, de momento, por la gestión de recursos internos. Jugadores que regresan de sus respectivos préstamos, como Emilio Lara, Franco Rossano, Miguel Ramírez y Esteban Lozano, han sido integrados al primer equipo para cubrir los huecos dejados por las bajas y las salidas confirmadas de figuras como Néstor Araujo y Jonathan dos Santos.

No obstante, el mercado no está cerrado y un nombre ha encendido las redes sociales y los pasillos de Coapa: James Rodríguez. El astro colombiano, tras su participación en la Copa del Mundo 2026 y su situación como agente libre, se ha posicionado como el rumor más fuerte del verano. Si bien desde las oficinas azulcremas mantienen la cautela y no han oficializado acercamiento alguno, el perfil del mediocampista encaja con la necesidad de Almada de sumar experiencia y jerarquía en el último tercio del campo.

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