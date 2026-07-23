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Fecha y hora EXACTA para ver EN VIVO y GRATIS la ceremonia de inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo será sede de la Ceremonia de Apertura de la justa internacional, la delegación mexicana va por un nuevo primer lugar tras lo hecho en las dos ediciones anteriores.

Juegos Centroamericanos 2026
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se vivirán por TV Azteca Deportes. La justa internacional del verano pinta para ser espectacular para la delegación mexicana, la cual, querrá por tercera vez consecutiva quedar en el primer lugar del medallero tras lo hecho en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

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El Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo será sede de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 la cual podrás vivir por la señal de TV Azteca Deportes a través del canal de Azteca Deportes Network, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

  • Fecha: viernes 24 de julio del 2026
  • Lugar: Santo Domingo, República Dominicana
  • Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
  • TV: Azteca Deportes Network
  • App de TV Azteca Deportes y aztecadeportes.com

Atletas mexicanos a seguir en Santo Domingo 2026

  1. Osmar Olvera - Clavados
  2. Alejandra Valencia - Tiro con arco
  3. Alegna González - Marcha 21 km
  4. Uziel Muñoz - Lanzamiento de Bala
  5. Yareli Acevedo - Ciclismo de pista
  6. Matías Grande - Tiro con arco
  7. Gabriela Rodríguez - Tiro deportivo
  8. Prisca Awiti - Judo
  9. Andrea Maya - Tiro con arco compuesto
  10. Randal Willars - Clavados

Viernes Botanero - Atlante vs América

Día especial para la marca número uno del futbol mexicano, el próximo viernes 24 de julio en punto de las 8:40 pm tenemos el debut de los Potros de Hierro del Atlante por la señal de TV Azteca Deportes. El cuadro azulgrana se verá las caras con el América en el Estadio Azteca y lo podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

  • Día: Viernes 24 de julio
  • Hora: 8:40 pm (previo) 9:00 pm (silbatazo inicial)
  • Tele: Azteca Siete
  • App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com

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