Fecha y hora EXACTA para ver Pachuca vs Toluca en la Liguilla del Clausura 2026

Todo listo para los Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de que culminara la Fase Regular del campeonato, Pachuca y Toluca se van a ver en la Liguilla.

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Comandados por Esteban Solari, los Tuzos culminaron el certamen en el cuarto puesto de la tabla general. Por su parte, el cuadro dirigido por Antonio Mohamed fue quinto.

El partido de ida entre ambas escuadras se va a disputar en la cancha del Estadio Nemesio Diez el domingo 3 de mayo en punto de las 19:15 horas. Posteriormente, la serie se va a definir en el Estadio Hidalgo el 10 de mayo a las 17:00 horas.

Toluca encara el partido de Liguilla luego de haber vencido a León en la Jornada 17. Del otro lado, Pachuca llega de perder ante Pumas en la Bella Airosa.

Durante la Fase Regular de la presente campaña, Toluca y Pachuca se enfrentaron en la Fecha 12, encuentro en el que dividieron unidades tras empatar 1-1 con goles de Franco Romero y Elías Montiel.

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