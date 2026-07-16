Cruz Azul fuera del Estadio Banorte: estos han sido todos sus estadios en los últimos tiempos

Cruz Azul comenzará el Apertura 2026 lejos del Estadio Banorte. La Máquina volvió a cambiar de sede debido a problemas con la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes y disputará su primer partido del campeonato en Querétaro. La situación amplía una lista de mudanzas que el club ha vivido durante los últimos años.

Desde finales de 2023, el conjunto celeste ha utilizado 5 estadios distintos como local. Remodelaciones, acuerdos temporales y cuestiones operativas obligaron al equipo a cambiar de casa en repetidas ocasiones, incluso durante un periodo en el que conquistó títulos nacionales e internacionales, tales como La Décima, con el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.

Cruz Azul fuera del Estadio Banorte: el recorrido por sus últimas sedes

El primer cambio llegó cuando Cruz Azul dejó el entonces Estadio Azteca al cierre de 2023. Durante 2024 disputó gran parte de sus encuentros en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto que compartió con otros clubes de la capital. Incluso existió la posibilidad de que la directiva adquiriera el inmueble, aunque la operación nunca se concretó.

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En 2025, la institución se trasladó al Estadio Olímpico Universitario, donde encontró mayor estabilidad. Ahí consiguió una racha de 26 partidos sin perder como local y levantó el título de la Concacaf Champions Cup 2025. Meses después también conquistó el Clausura 2026, aunque la final la disputó como visitante frente a Pumas UNAM.

Los estadios que utilizó Cruz Azul antes de llegar al Estadio Corregidora

Para el Apertura 2026 apareció un nuevo inconveniente. La Liga MX no autorizó el uso del Estadio Ciudad de los Deportes por las condiciones del terreno de juego, por lo que Cruz Azul eligió el Estadio Corregidora como sede provisional para recibir a Puebla en la Jornada 1.

Con este cambio, la secuencia reciente de estadios utilizados por Cruz Azul queda de la siguiente manera:

Estadio Azteca (hasta finales de 2023).

Estadio Ciudad de los Deportes (2024).

Estadio Olímpico Universitario (2025).

Estadio Cuauhtémoc y Estadio Banorte (2026).

Estadio Corregidora (Apertura 2026).

Mientras la directiva trabaja para regresar a la Ciudad de México, el club continúa compitiendo lejos de una sede fija. A pesar de esa inestabilidad, los resultados deportivos han acompañado al equipo, que afronta un nuevo torneo con el objetivo de pelear por el bicampeonato.

