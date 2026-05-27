Fecha y HORARIO de Crystal Palace vs Rayo Vallecano, final de la Conference League 2026

El Red Bull Arena de Leipzig, Alemania se vestirá de gala este miércoles 27 de mayo para albergar una final inédita y de pronóstico reservado: Crystal Palace vs Rayo Vallecano, un choque que definirá al nuevo monarca de la UEFA Conference League 2026.

México vs Australia EN VIVO y GRATIS, partido de preparación desde el Rose Bowl en Estados Unidos

El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas (Tiempo del Centro de México)con dos equipos cenicientas en busca del cielo europeo.

Tanto las "Águilas" de Londres como el conjunto de la "Franja" de Vallecas se encuentran ante la oportunidad más grande de sus respectivas historias. Ninguno de los dos clubes había alcanzado jamás una final de competiciones de la UEFA, lo que convierte este compromiso en un evento de trascendencia absoluta para sus aficionados.

El camino de Crystal Palace y Rayo Vallecas hacia la final

Crystal Palace: Bajo la dirección táctica de Oliver Glasner , el cuadro inglés ha desplegado un futbol vertical y sumamente físico, logrando despachar en semifinales al siempre competitivo Shakhtar Donetsk con un contundente marcador global de 5-2.

Bajo la dirección táctica de , el cuadro inglés ha desplegado un futbol vertical y sumamente físico, logrando despachar en semifinales al siempre competitivo con un contundente marcador global de 5-2. Rayo Vallecano: La escuadra dirigida por Íñigo Pérez basó su éxito en el orden defensivo, la garra y la mística. Superaron al peligroso Estrasburgo francés en la antesala de la final, ganando ambos encuentros por la mínima diferencia (1-0 en casa y 1-0 de visita).

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuáles son las claves en la final Crystal Palace vs Rayo Vallecas?

El choque táctico promete emociones de principio a fin. El Crystal Palace buscará imponer las condiciones físicas típicas del balompié británico y aprovechar la velocidad de sus atacantes por las bandas. Por su parte, la escuadra madrileña intentará adueñarse de la posesión en el medio campo, ralentizar el ritmo de los ingleses y golpear mediante transiciones rápidas comandadas por su bloque ofensivo.

El arbitraje estará a cargo del experimentado colegiado italiano Maurizio Mariani, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en un estadio que lucirá un lleno absoluto tras agotarse las localidades en cuestión de horas.

