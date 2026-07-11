Fecha y horario para ver el Pumas vs América de Cali, partido amistoso previo al Apertura 2026 de la Liga MX

Los Pumas comienzan un nuevo camino rumbo al arranque del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, pero antes tendrán que sostener un compromiso amistoso en contra del América de Cali como parte de su pretemporada en donde estrenarán un cuerpo técnico tras la salida de Efraín Juárez.

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Fecha y hora del Pumas vs América de Cali

Los Pumas disputarán su último partido de preparación previo al arranque de la temporada en contra del América de Cali en su horario habitual en la cancha del Estadio de la Ciudad Universitaria este domingo 12 de julio en punto de las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

El equipo dirigido por Esteban Solari tendrá a su disposición a Sebastián Córdova y Cristian Calderón, los dos refuerzos que se incorporaron al conjunto universitario para esta campaña y que buscarán sumar con su experiencia para devolver a los Auriazules a una Final lo antes posible.

Los Universitarios tienen preparado un gran evento a las afueras del Estadio de C.U. que incluye una zona de juegos para niños, una función de lucha libre, zona de comida y diferentes actividades.

Se espera que los Pumas puedan contar con cuadro completo para este partido ante la llega de los jugadores que disputaron la Copa Mundial de la FIFA como Guillermo Martínez, Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite, además de Keylor Navas que recibió un permiso especial para prolongar sus vacaciones.

Pumas vs América de Cali

Fecha: Domingo 12 de julio

Hora: 12:00 horas

Estadio C.U.



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