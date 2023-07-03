La fecha en que se jugarán los Cuartos de Final | Copa Oro 2023

Ha terminado la participación de México en la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023 y logró conseguir el primer lugar del grupo y su pase a los Cuartos de Final a pesar de perder su último partido.

La Selección Mexicana terminó en el primer lugar con seis puntos conseguidos y una diferencia de más cinco goles habiendo recibido solo dos tantos y marcando siete anotaciones.

Junto a México, los equipos que han logrado obtener un boleto a los Cuartos de Final son: Estados Unidos, Jamaica y Qatar. Aun falta que se definan los últimos cuatro lugares con los partidos del grupo c y d que serán el martes 4 de junio.

Resumen: México 0-1 Qatar | Grupo B, Copa Oro 2023

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La fecha en la que se jugarán los Cuartos de Final

Los Cuartos de Final aun no quedan definidos pues faltan cuatro equipos por clasificar, pero lo que ya esta definido es la fecha en la que se van a jugar. El primer día de actividad será el sábado 8 de julio de 2023, fecha en la que buscarán pasar a las semifinales. El segundo día que se tendrá partido será el domingo 9 de julio.

La Selección Mexicana tendrá varios días para descansar y poder hacer los ajustes necesarios tras perder con Qatar. Pues fue el equipo que más jugadas de peligro y disparos generó pero no logró concretar. México verá nuevamente actividad hasta el sábado 8 de julio de 2023, fecha en la que buscará pasar a las semifinales.

Así fue la participación de México en Fase de Grupos

En la Jornada 1 de la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023, la Selección Mexicana goleó a los catrachos. Venció a Honduras por marcador de 4-0 con goles de Luis Romo, Orbelín Pineda y Luis Chávez. El segundo rival del combinado nacional fue Haití, a quien también pudo vencer 3-1 con goles de Henry Martín y Santiago Giménez. Por último, cerró su participación ante Qatar perdiendo 1-0.

Con su pase, la Selección Azteca jugará los Cuartos de Final y se enfrentará al segundo lugar del Grupo C, sector en el que se encuentran Panamá, Martinica, El Salvador y Costa Rica. El rival de México quedará definido el próximo cuatro de julio de 2023 cuando disputen su último partido de la Fase de Grupos.

Por el momento, en el primer lugar del Grupo C se encuentra Panamá con seis puntos, Martinica en segundo con tres puntos, en tercero El Salvador con un punto y en cuarto Costa Rica con un punto. Los cuatro equipos aun tiene posibilidades de clasificar a la siguiente fase y cualquier podría quedar en cuarto lugar con una combinación de resultados

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