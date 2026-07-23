Federación Mexicana de Futbol inmortaliza el legado de Yon de Luisa

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) sabe lo importante que es el legado de los que estuvieron antes y por eso develaron el retrato oficial de Yon de Luisa en una ceremonia realizada en las instalaciones de la FMF. El que fuera presidente de la organización de 2018 a 2023 pudo ver su retrato colocado en el Salón de Presidentes de la Casa del Futbol.

Durante la ceremonia, donde Yon de Luisa estuvo acompañado por su esposa y sus hijos, la FMF le entregó un jersey de la Selección Nacional de México y una fotografía institucional de su gestión. En el evento, Mikel Arriola, el comisionado de la FMF, recordó los logros obtenidos por el antiguo presidente y enfatizo en la importancia para concretar la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Tu nombre queda inscrito en este Salón de Presidentes como parte de la historia de la Federación Mexicana de Futbol", dijo Arriola. “Sin el talento, la gestión exitosa, la planeación estratégica y la visión global de Yon de Luisa, la Copa del Mundo por tercera vez en México no hubiese sido posible”.

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El comité ejecutivo de FMF reconoce el legado del expresidente Yon De Luisa (2018-2023). pic.twitter.com/4sRYD7bXWX — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) July 23, 2026

Así fue la carrera de Yon de Luisa

Yon de Luisa, quién estudio Ingeniería Civil en la Universidad Iberoamericana y una maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Texas, fue vicepresidente operativo del América en 2005 y se mantuvo en el club durante más de 10 años. Sin embargo, antes de ello trabajó para Banamex y la Bolsa de Valores de la Ciudad de México.

De Luisa fue el director del equipo ejecutivo que organizó la solicitud de Unidos 2026 para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá. Además, desde 2021 es parte del Concejo de la FIFA, donde hay otros 37 miembros entre los que se encuentra Gianni Infantino como presidente.

