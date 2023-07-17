Los mexicanos que fueron felicitados por sus clubes europeos

La Selección Mexicana logró ganar la Copa Oro 2023 ante la Selección de Panamá en el Estadio SoFi. México dominó el partido pero le costó poder abrir el marcador, fue hasta el minuto 88 del segundo tiempo que con un contragolpe y una excelente definición de Santiago Giménez, marcaron el primer y único gol que les terminó dando el campeonato.

La jugada inició por un gran corte defensivo de Edson Álvarez, que le terminó dejando el balón a Orbelín Pineda y dio un gran pase filtrado para Santi que se encontraba en el mano a mano y con gran calidad logró quitarse al defensor que lo estaba cubriendo para marcar el gol del campeonato para México ante el portero.

Te puede interesar: México gana la Copa Oro 2023 con gol de Santiago Giménez

Con la victoria, México consiguió su noveno título, desde que el torneo se llama Copa Oro. Las felicitaciones no se hicieron esperar por parte de clubes mexicanos y de los clubes europeos a los que pertenecen los seleccionados.

Resumen: México 1-0 Panamá | Final, Copa Oro 2023

Las felicitaciones de clubes europeas a los jugadores mexicanos

Jaime Lozano contó con un total de nueve jugadores convocados que juegan en el futbol europeo y al momento en que México ganó la Copa Oro, felicitaron a sus jugadores y a la Selección.

En el caso de Jorge Sanchez y de Edson Álvarez, el Ajax decidió publicar una foto de cada uno de los jugadores besando el trofeo y felicitándolos por su nuevo logro.

Para Santi Giménez hubo varias felicitaciones por parte del Feyenoord, en sus cuentas compartieron una foto del jugador con el trofeo y el video de su anotación con la que hizo que México ganara. Además, en TikTok decidieron subir en el que representan el apoyo que le dan a Giménez en estos días que estuvo convocado con la Selección.

En el caso de Orbelín Pineda fue felicitado por el AEK Atenas con una publicación en sus redes sociales. De igual forma para César Montes que recibió la felicitación del Espanyol.

Te puede interesar: Los récords que consiguió Guillermo Ochoa en la final de Copa Oro 2023

