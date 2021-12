Fenix Esports se corona campeón del Rainbow Six Siege México

Fenix Esports se proclamó como el monarca del campeonato mexicano de Rainbow Six Siege 2021 al vencer 3-2 al mejor de cinco en un episodio cardiaco, luego de una gran jugada de Pabi.

En un dramático primer mapa, el conjunto de Alkapone terminó por dominar la última ronda de prórroga del mapa Villa, con sangre fría y tras algunos errores del “fénix”, Atheris terminó por llevarse el primero al mejor de cinco.

🔥.@FenixEsportsFNX se proclama campeón por primera vez en la historias del campeonato mexicano de @R6esportsLATAM 🏆 pic.twitter.com/Om5SEjAaHl — AztecaEsports (@TVAztecaEsports) December 7, 2021

Para Oregón, Fenix arrancó. Con el pie derecho y en el mapa seleccionado por su rival terminó por dominar el encuentro y empatar el marcador de la gran final del campeonato mexicano con un marcador 7-3.

Llegaría el tercer mapa, Banco en el que volvimos a tener intensidad por parte de los dos equipos finalistas, siendo Fenix Esports quién salió vencedor luego de irse a punto de prórroga después de 15 largas rondas.

En Café, cuarto mapa del campeonato, la organización de Atheris regresó con más fuerza y las buenas actuaciones de su combinado le dieron un mapa de extrema importancia, pues con la victoria, la serpiente logró mandar a un quinto juego para la definición de la final.

🐍 @AtherisEsportsT lleva a un quinto mapa la gran final de @R6esportsLATAM, luego de un sobre @FenixEsportsFNX 🔥 pic.twitter.com/rOiLAEQTwS — AztecaEsports (@TVAztecaEsports) December 7, 2021

Finalmente el equipo de Fenix terminó por imponerse ante Atheris Esports, con una increíble jugada de Pabi, el joven mexicano de 19 años que ayudó al 7-4 en el último mapa dándole la copa al fénix.

Con este resultado Fenix cierra el año de la mejor manera de cara para las competencias internacionales de la escena competitiva de Rainbow Six Siege de 2022.

“Vamos a seguir entrenando para los qualifiers del Invitational, para poder si nos podemos clasificar a uno de los mayores torneos de este juego que es el Invitational”. Explicó Luxor en conferencia de prensa.

¿Qué sigue para los equipos de Latam en 2022?

El Six Major reúne a los mejores 16 equipos de Rainbow Six Siege de todo el mundo, quienes estarán compitiendo por los preciados puntos que les abrirá las puertas al torneo Six Invitational 2022.