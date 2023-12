Marcelo lleva a la final del Mundial de Clubes al Fluminense

Marcelo dio un paso hacia la conquista de su quinto título del Mundial de Clubes, al conducir este día al Fluminense a la final al provocar el penalti que permitió a su equipo abrir su victoria de 2-0 sobre el Al-Ahly egipcio.

Dos tantos que permitieron al campeón de la Copa Libertadores sellar su pase para una final en la que se medirá el próximo viernes con el ganador del duelo entre el Manchester City, campeón de Europa, y el Urawa Reds japonés.

Fluminense inicia con un 11 de muchos años

Asegura el dicho que lo que funciona no hay que tocarlo, algo que debió pensar el técnico del Fluminense, Fernando Diniz, que no dudó en apostar de inicio por el mismo once que el pasado mes de noviembre hizo historia al conquistar la primera Copa Libertadores para el club brasileño tras vencer por 2-1 al Boca Juniors en el estadio Maracaná.

Poco le importaron al entrenador del Fluminense los 43 años del portero Fabio o los 35 de Marcelo, ni mucho menos los 40 años del central Felipe Melo, que se convirtió en el jugador de campo más veterano en disputar un partido del Mundial de Clubes.

Pese a la veteranía de muchos de sus componentes, el Fluminense afrontó la cita con la ilusión de un juvenil, el mismo entusiasmo que destila el alegre estilo de juego propuesto por los de Diniz con continuas llegadas al ataque.

Pese a que Marcelo ha perdido la velocidad de sus mejores años, lo que no ha perdido el defensa brasileño es su atrevimiento y en la primera ocasión de que dispuso para encarar a su par en las inmediaciones del área no dudó en lanzar un caño al sudafricano Percy Tau.

Marcelo provoca el primer gol del Fluminense

Un recurso que, pese a que no le salió del todo bien al lateral brasileño, sí permitió ganar la posición a Marcelo, que tiró de experiencia y picardía para dejarse arrollar por el jugador del Al-Ahly y forzar a los 71 minutos un penalti que a la postre sería decisivo.

Jhon Arias se encargó de transformar el penalti en el 1-0 tras superar al portero egipcio El Shenawy, que en los cuartos de final detuvo un penal a Karim Benzema, ahora en la filas del Al-Ittihad saudí.

Poco después, la voracidad de John Kennedy, el héroe de la final de la Copa Libertadores, que apenas necesitó once minutos sobre el terreno de juego para demostrar su pegada al firmar en el 90’ el definitivo 2-0 que selló el pase a la final del Fluminense.

