FMF concluye exitosamente su segundo Congreso de Futbol Formativo

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) clausuró este jueves 26 de febrero su segundo Congreso de Futbol Formativo en la ciudad de Querétaro en la que acudieron cerca de 750 asistentes de toda la república y en la que se abordaron distintos temas que buscan consolidar la base del balompié nacional.

FMF concluye su segundo congreso de futbol formativo

El segundo Congreso de Futbol Formativo busca marcar el rumbo de los futbolistas mexicanos de cara a la temporada 2030-2031 con el desarrollo y un modelo que busca conectar el futbol escolar y amateur con ligas profesionales y de Fuerzas Básicas.

Durante el congreso se abordaron diversos temas como un nuevo modelo de formación de entrenadores, sistemas de visorias en todo el territorio nacional, impulso transversal al futbol femenil, entre otros.

Avances presentados durante el Congreso:



Presentación oficial de “Jugamos Todos”, una plataforma de iniciación deportiva para niñas y niños de 6 a 12 años, disponible en jugamostodos.fmf.mx

Certificación de academias, cuyos primeros lineamientos se publicarán en abril.

Nuevo modelo de formación de entrenadores

Plataforma de formación continua de la FMF en alianza con Coaches’ Voice

Sistema de visorías en todo el territorio nacional

Impulso transversal al futbol femenil

Definición del perfil del jugador mexicano rumbo 2030/2031

Segundo Congreso de Futbol Formativo de la FMF|FMF

Resultados con impacto medible



12,000 escuelas registradas en la Copa Escolar Conade-FMF hasta la fecha.

Más de 100,000 balones entregados en 2025.

Responsables de visoría en 22 estados con más de 3,100 jugadores observados.

Más de 2,000 jóvenes visoreados en Estados Unidos.

45 jugadores con contrato profesional y 80 convocados a selecciones nacionales.

1,536 equipos participaron en las fases estatales de los Campeonatos Nacionales.

Con estos avances se pretende realizar diversos cambios en la base de la pirámide del futbol como la detección de talentos y el perfil de los jugadores mexicanos rumbo a 2030-2031.

En la reunión se contó con la participación de diversas figuras como Ivar Sisniega, Rafael Márquez, Duilio Davino, Andrés Lillini y Andrea Rodebaugh, entre otros.

