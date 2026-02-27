CONFIRMADO: Quedaron definidos los Octavos de Final de la Concachampions

Los Octavos de Final de la Concachampions 2026 quedaron definidos este jueves 26 de febrero luego de que el Philadelphia Union superara su eliminatoria tras dejar fuera al Defence Force y con ello se enfrentará al Club América.

Definidos los Octavos de Final de la Concachampions

Cinco equipos mexicanos quedan con vida en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 y dos de ellos se enfrentarán en los Octavos de Final cuando Cruz Azul y Rayados de Monterrey midan fuerzas para lograr su pase a la siguiente ronda.

Toluca, Tigres y el América son los otros clubes de la Liga BBVA MX que siguen con vida en el certamen y reavivarán la rivalidad con la Major League Soccer (MLS) en sus respectivos cruces buscando dejar en alto el nombre del futbol mexicano.

Además de los cinco equipos mexicanos, también sobreviven ocho equipos de la MLS, el Alajuelense de Costa Rica y el Mount Pleasant de Jamaica.

Los partidos de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf se disputarán entre el 10 de marzo con la ida y el 19 del mismo mes con los compromisos de Vuelta.

Partidos de Octavos de Final de la Concachampions

Toluca vs San Diego FC

Mount Pleasant vs Los Angeles Galaxy

Cruz Azul vs Rayados

Alajuelense vs LAFC

Inter Miami vs Nashville

Club América vs Philadelphia Union

Tigres vs Cincinnati

Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps

